"Giang hồ mạng" Khánh Sky cùng một số người đến nhà TikToker Vua Quạt tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 3/8, VKSND khu vực 7 (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 30/7, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh "giang hồ mạng" Khánh Sky cùng một số người đến nhà Trần Đình Tiệp (TikToker Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo nội dung clip livestream ngày 29/7, Khánh Sky cho biết đang có mặt tại xưởng của Vua Quạt. Trong lúc livestream, người này liên tục có lời lẽ chửi bới, đe dọa, thách thức Vua Quạt, thậm chí Khánh Sky còn buông lời "nói xấu" vợ chủ xưởng sản xuất quạt và thách thức “cùng lắm đi tù, sao phải sợ".

Buổi phát trực tiếp thu hút hơn 200.000 người xem. Sau đó, ông Trần Đình Tiệp cũng công bố việc gửi đơn tố giác Hợi và Khoa.

Khánh Sky (bên phải) và Hồ Văn Hoa đến nhà xưởng của Vua Quạt

Đến tối 30/7, Khánh Sky lại đăng tải một đoạn clip trên trang Facebook cá nhân, gửi lời xin lỗi "các bác lãnh đạo các cấp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh" vì đã "làm ra các việc hơi quá, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục". Khánh cho rằng "sự việc chưa đến mức đập phá hay làm gì ai".

Thông tin trên báo Tiền Phong, về hành vi của đối tượng Khánh Sky, luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển) cho rằng trường hợp có sự chuẩn bị, phân công vai trò hoặc nhiều người cùng tham gia thì đối tượng có thể bị xem xét tình tiết phạm tội có tổ chức, với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, quê Hưng Yên) được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Khánh Sky". Người này thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream có nội dung tranh cãi, công kích và thách thức các cá nhân khác trên không gian mạng.

Nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ việc Bùi Xuân Huấn, thường gọi "Huấn Hoa Hồng", tuyên bố "Vua Quạt" ủng hộ bà con bị lũ lụt ở Lai Châu bao nhiêu, Huấn sẽ góp gấp ba. Trần Đình Tiệp sau đó công bố chuyển 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng thiên tai. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu cũng đã xác nhận việc ông Tiệp ủng hộ 1,1 tỷ đồng.

Đối tượng Khánh tại nhà Vua Quạt - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau đó Bùi Xuân Huấn cho biết không thực hiện theo lời thách thức ban đầu vì không muốn hoạt động từ thiện bị coi là “cá cược”. Tranh cãi tiếp tục leo thang khi Khánh Sky và Hồ Văn Khoa tham gia công kích "Vua Quạt".

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”.