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Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn ở Paris: "Chúng tôi không làm điều gì quá đáng"

Tùng Ninh
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"Hình như tôi và ông Trịnh Công Sơn chưa bao giờ nói với nhau nhiều dù ở bất cứ đề tài hay câu chuyện, lĩnh vực nào" – Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ về cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Paris năm 1988.

Bà nói: "Năm 1988, tôi qua Paris và vô tình biết được ông Trịnh Công Sơn cũng ở đó và gặp nhau.

Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn ở Paris: "Chúng tôi không làm điều gì quá đáng" - Ảnh 1.

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn ở Paris

Người ta thấy thế liền dựng lên chuyện không đúng sự thật về chúng tôi. Thực ra chúng tôi chẳng làm điều gì quá đáng cả.

Hôm đó, tôi được một người bạn lái xe chở đến một ngôi nhà ở Paris và gặp được ông Trịnh Công Sơn. Trong cuộc gặp gỡ đó còn có cả Giao Linh và hai người nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất bình thường.

Nói chuyện xong thì ông Trịnh Công Sơn đi về, chẳng xảy ra chuyện gì ghê gớm cả. Chúng tôi không nói nhiều với nhau và không đặt cho nhau nhiều câu hỏi.

Chúng tôi chỉ biết gặp được nhau, nhìn thấy nhau là mừng rồi vì biết người còn lại vẫn lành lặn.

Hình như tôi và ông Trịnh Công Sơn chưa bao giờ nói với nhau nhiều dù ở bất cứ đề tài hay câu chuyện, lĩnh vực nào. Chúng tôi có cách nói chuyện riêng mà chỉ hai chúng tôi hiểu được, ở bốn con mắt im lặng.

Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn ở Paris: "Chúng tôi không làm điều gì quá đáng" - Ảnh 2.

Cũng có lúc, cả hai chúng tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện vui của mọi người nhưng đó lại là những điều hoàn toàn không dính líu đến những điều thật sự chúng tôi muốn nói với nhau.

Tất cả những điều cần nó lại là những điều chúng tôi không bao giờ nói ra thành lời".

Mối quan hệ giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, gắn kết giữa người nhạc sĩ sáng tác và giọng ca thể hiện thành công nhất các tác phẩm của ông.

Hai người gặp nhau lần đầu tại Đà Lạt vào năm 1964, nhưng phải đến năm 1967 mới chính thức đồng hành trên sân khấu ở Sài Gòn. Tại Quán Văn, Khánh Ly thường cởi bỏ giày để hát chân trần trên nền đất, bên tiếng guitar của Trịnh Công Sơn. Hình ảnh ấy về sau gắn liền với bà qua biệt danh "Nữ hoàng chân đất".

Trong những năm tháng tuổi trẻ, cả hai từng trải qua cuộc sống nhiều khó khăn, cùng chia sẻ những ngày tháng thiếu thốn và gắn bó trong âm nhạc. Dù có sự đồng điệu sâu sắc và tình cảm đặc biệt dành cho nhau nhưng Khánh Ly nhiều lần khẳng định giữa họ không tồn tại tình yêu nam nữ.

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Tags

sao Việt

showbiz

Paris

pháp

Trịnh Công Sơn

Khánh Ly

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