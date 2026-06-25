"Tôi rất ngạc nhiên, hát không rõ lời làm sao mà văn minh được vì ai biết được nội dung ra sao" – NSƯT Thành Lộc nói.

Vừa qua, tại chương trình Antrich, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Ông nói: "Có những cách để tôi tái sinh mình. Nói thật, tôi không nghe được nhạc Rap vì tôi không nghe được lời họ hát. Nhiều khi tôi còn tự hỏi tại sao mình nghe nhạc Việt mà còn phải nhìn phụ đề bên dưới mới hiểu được lời.

Thanh Lộc

Hoặc, bây giờ các bạn trẻ có một lối hát là hát không rõ lời và họ bảo hát không rõ lời mới là văn minh. Tôi rất ngạc nhiên, hát không rõ lời làm sao mà văn minh được vì ai biết được nội dung ra sao.

Nhưng từ từ tôi nghĩ đây đang là xu hướng thì tôi cũng phải chiều theo, nghe theo xem sao. Thường thường sáng sớm ngủ dậy tôi cũng mở nhạc lên nghe mà toàn nhạc mới, nhạc trẻ chứ không phải nhạc xưa.

Tôi mở nhạc mới lên nghe để nhập tâm vào. Tất nhiên, có những bài tôi nghe mãi vẫn không vào nhưng có những bài tôi lại thấy hay. Tôi phải công nhận, các bạn tuy hát không rõ lời nhưng cái phiêu về cột hơi hay hơn.

Ngữ âm của tiếng Việt là có dấu và có phụ âm, nguyên âm sau. Nếu ca cho đúng lời thì không phiêu, không bay lên được. Các bạn trẻ có cái lý của họ và tôi vẫn cố nghe.

Tất nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn không thích kiểu hát không rõ lời đó nhưng nó đang là xu hướng thì tôi phải nghe để cập nhật, để trong xử lý tác phẩm của tôi sau này không bị lạc hậu.

Nếu tôi cần xử lý một dòng nhạc nào đó trong tác phẩm tôi dựng thì tôi cũng biết rằng đã từng nghe nó để xử lý sao cho phù hợp. Cái gì tôi nghe cũng được, từ Ballad tới Rock, Rap và cả giao hưởng.

Tôi phải nghe để xử lý công việc nếu cần đến. Nói cách khác, tôi nghe để tái sinh, để không bị lạc hậu, thế thôi".

Nghệ sĩ Thành Lộc sinh năm 1961. Với biệt danh "Phù thủy sân khấu", ông được đánh giá là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất của nền nghệ thuật Việt Nam trong thế hệ của mình. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001 vì những đóng góp của ông cho nền nghệ thuật nước nhà.