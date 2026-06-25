HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Hát không rõ lời làm sao mà văn minh được..."

Tùng Ninh
|

"Tôi rất ngạc nhiên, hát không rõ lời làm sao mà văn minh được vì ai biết được nội dung ra sao" – NSƯT Thành Lộc nói.

Vừa qua, tại chương trình Antrich, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Ông nói: "Có những cách để tôi tái sinh mình. Nói thật, tôi không nghe được nhạc Rap vì tôi không nghe được lời họ hát. Nhiều khi tôi còn tự hỏi tại sao mình nghe nhạc Việt mà còn phải nhìn phụ đề bên dưới mới hiểu được lời.

- Ảnh 1.

Thanh Lộc

Hoặc, bây giờ các bạn trẻ có một lối hát là hát không rõ lời và họ bảo hát không rõ lời mới là văn minh. Tôi rất ngạc nhiên, hát không rõ lời làm sao mà văn minh được vì ai biết được nội dung ra sao.

Nhưng từ từ tôi nghĩ đây đang là xu hướng thì tôi cũng phải chiều theo, nghe theo xem sao. Thường thường sáng sớm ngủ dậy tôi cũng mở nhạc lên nghe mà toàn nhạc mới, nhạc trẻ chứ không phải nhạc xưa.

Tôi mở nhạc mới lên nghe để nhập tâm vào. Tất nhiên, có những bài tôi nghe mãi vẫn không vào nhưng có những bài tôi lại thấy hay. Tôi phải công nhận, các bạn tuy hát không rõ lời nhưng cái phiêu về cột hơi hay hơn.

Ngữ âm của tiếng Việt là có dấu và có phụ âm, nguyên âm sau. Nếu ca cho đúng lời thì không phiêu, không bay lên được. Các bạn trẻ có cái lý của họ và tôi vẫn cố nghe.

- Ảnh 2.

Tất nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn không thích kiểu hát không rõ lời đó nhưng nó đang là xu hướng thì tôi phải nghe để cập nhật, để trong xử lý tác phẩm của tôi sau này không bị lạc hậu.

Nếu tôi cần xử lý một dòng nhạc nào đó trong tác phẩm tôi dựng thì tôi cũng biết rằng đã từng nghe nó để xử lý sao cho phù hợp. Cái gì tôi nghe cũng được, từ Ballad tới Rock, Rap và cả giao hưởng.

Tôi phải nghe để xử lý công việc nếu cần đến. Nói cách khác, tôi nghe để tái sinh, để không bị lạc hậu, thế thôi".

Nghệ sĩ Thành Lộc sinh năm 1961. Với biệt danh "Phù thủy sân khấu", ông được đánh giá là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất của nền nghệ thuật Việt Nam trong thế hệ của mình. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001 vì những đóng góp của ông cho nền nghệ thuật nước nhà.

Điều rùng mình Đức Tiến làm trước khi mất 1 tuần
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

Vpop

Thành Lộc

nhạc Việt

kịch thành lộc

nghệ sĩ miền nam

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại