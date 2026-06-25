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Nữ NSƯT 50 tuổi sống với 1 căn bệnh 20 năm qua

Tùng Ninh
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"Bản thân tôi cũng có một u mỡ ngay bên vai, cứ đau là u mỡ đó sưng lên, chèn vào dây thần kinh, khiến máu huyết không lưu thông được" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã livestream sau khi vừa đi xuyên Việt về. Cô chia sẻ tình trạng sức khỏe cá nhân:

"Trời ơi, đi chơi cho đã rồi về dọn dẹp đơ cái cổ luôn, đang phải dán cao. Lát tôi phải tranh thủ đi xoa bóp, đau quá, đang dán cao đầy lưng, từ hôm qua tới giờ tôi phải dán hết cả một hộp cao.

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Cát Tường livestream

Tôi vừa đi hành trình xuyên Việt về, ngồi xe hơn 2000 cây số. Tôi lại quên đem theo cái nẹp cổ. Tôi mới về ngày hôm qua và bệnh luôn. Tôi vừa dọn dẹp, giặt đồ xong và chuẩn bị cho hành trình kế tiếp.

Bản thân tôi cũng có một u mỡ ngay bên vai, cứ đau là u mỡ đó sưng lên, chèn vào dây thần kinh khiến máu huyết không lưu thông được. Nếu tôi được nghỉ ngơi đầy đủ thì không sao còn làm việc nhiều hoặc mệt mỏi thì u mỡ co lên, cứng như cục đá. Đau khủng khiếp!

Nói chung, tôi đang bị tổn thương cổ vì đi xuyên Việt ngồi xe nhiều quá, lại đi đường đèo bị xóc.

Tôi sống với bệnh thoái hóa đốt sống cổ này từ khi đóng phim Cô gái xấu xí, tới giờ cũng phải được 20 năm rồi".

Được biết, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đang tận hưởng cuộc sống về hưu sớm ở tuổi 50 sau nhiều năm làm việc, kinh doanh thành công và tích lũy được khối tài sản đáng nể.

Cụ thể, nữ nghệ sĩ cho thuê nhà mặt tiền rộng 200 mét vuông ở quận Gò Vấp (cũ), TP.HCM và một số mặt bằng khác nên có nguồn thu nhập thụ động đáng kể. Vì thế, cô tập trung đi du lịch khắp nơi để quay Vlog. Cát Tường cũng có nguồn thu nhập thụ động từ các kênh Youtube của mình.

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Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì công việc kinh doanh online. Về nghệ thuật, cô cho biết chỉ nhận những dự án cảm thấy thích, không bị áp lực về công việc như trước đây.

Cát Tường từng chia sẻ: "Bây giờ tôi chuyên tâm làm phim. Tiền làm phim dù không được nhiều nhưng cũng đủ nuôi mình. Tôi vẫn có thể tự đi làm phim như thời đôi mươi mà không nặng cơm gáo gạo tiền. Tôi vừa book vé đi Nhật chơi xong. Tôi đi Mỹ, đi Úc, đi Nhật muốn đi rất nhiều nước.

Tôi muốn chọn cuộc sống du mục, không phải buôn bán, quản lý gì nữa, cứ ăn rồi đi khắp nơi, đi du lịch bụi, đi vòng quanh thế giới. Đó là mong muốn hiện tại của tôi".

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