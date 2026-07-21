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Khám xét nhiều địa điểm, thu giữ 7.039 chai thuốc nhúng quả sầu riêng: Khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu SN 1984

Nam An
|

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 sản phẩm thuốc nhúng sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu (SN 1984) và Trần Quốc Thái (SN 1981, cùng ngụ TP HCM) bị điều tra về hành vi Buôn lậu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, Châu tìm mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời. Người phụ nữ thuê 2 nhân công và kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Châu liên hệ với nhiều người, trong đó có Thái để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan qua đường tiểu ngạch. Ngoài ra, Châu liên hệ với một người đàn ông trú tại Lào Cai để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc cũng qua đường tiểu ngạch.

Khởi tố Nguyễn Ái Châu buôn lậu thuốc nhúng sầu riêng trị giá 4 , 5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ái Châu và tang vật công an thu giữ (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi thuốc được đưa về đến Đắk Lắk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận, đưa về kho cất giấu và phân phối bán lại kiếm lời khi khách có nhu cầu.

Ngày 1/10/2025, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm ở tỉnh Đăk Lăk và TP HCM, thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

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Tags

buôn lậu thuốc nhúng sầu riêng

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