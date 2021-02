Khám phá thú vị về “túi giống” của đàn ông

Là nơi nhạy cảm



Khi chủ nhân quan hệ tình dục, các "túi giống" có thể gia tăng tới gấp đôi kích cỡ bình thường. Hưng phấn tăng cao kích thích lượng máu lưu thông tới khu vực này nhiều hơn, từ đó làm tăng kích cỡ tinh hoàn. Đặc biệt, đàn ông gần lên đỉnh, hai tinh hoàn sẽ cứng hơn. Không chỉ là nơi sản xuất "con giống", tinh hoàn sản xuất ra testosteron giúp gia tăng ham muốn yêu của đấng mày râu. Đây là lí do các chuyên gia tình dục học đề xuất bạn tình của họ nên dùng tay vuốt ve hoặc chạm nhẹ vào "túi giống" để gia tăng kích thích và hưng phấn trong cuộc yêu.

Dương vật chứa nhiều dây thần kinh hơn nhưng tinh hoàn lại có nhiều hơn các thụ cảm đau. Bởi vậy, chúng rất nhạy cảm với các kích thích từ bên ngoài. Lực siết trong một thời gian dài dễ khiến chúng bầm tím. Nếu bị đá mạnh, tinh hoàn có thể bị tổn thương, ảnh hưởng khả năng sản sinh tinh trùng.

Không phải một cặp song sinh

Hai bên tinh hoàn thường không đối xứng nhau, bên nào có kích cỡ lớn hơn sẽ ở vị trí thấp hơn bên còn lại. Tinh hoàn bên trái thường có xu hướng lớn hơn và treo thấp hơn trong bìu. Khi sắp xuất tinh, 2 bên tinh hoàn trong bìu sẽ dịch chuyển dần lên vị trí cao hơn. Điều thú vị là gần 85% nam giới có tinh hoàn bên phải thường nhích lên phía trên trước tinh hoàn bên trái. Bình thường, tinh hoàn sẽ nằm ở bìu treo ngoài cơ thể do nhiệt độ lý tưởng để sản xuất tinh trùng phải thấp hơn từ 1-2 độ so với nhiệt độ cơ thể. Khi cảm thấy lạnh, chúng sẽ co lại gần cơ thể để ấm hơn.

Nổi gân xanh khi chàng không thể đạt đỉnh

Khi đàn ông hưng phấn trong một khoảng thời gian dài mà không thể đạt đỉnh, họ có thể bị đau do tinh dịch tích tụ mà không được giải phóng. Cảm giác khó chịu này có thể khiến hai bên bìu tinh hoàn nổi gân màu xanh nhạt do các mạch máu tại khu vực này bị căng. Cảm giác đau sẽ giảm khi người đàn ông xuất tinh.

Một làm việc bằng hai

Vì lý do nào đó bạn bị mất một bên tinh hoàn thì đừng lo ngại. Một bên tinh hoàn khỏe mạnh đủ khả năng sản xuất đủ tinh trùng cho quá trình thụ tinh, đồng thời sản xuất đủ testosteron để kích thích ham muốn.