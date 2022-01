Khám phá 5 vũ khí xuất khẩu lợi hại nhất của Nga

Rosoboronexport – nhà sản xuất vũ khí và các sản phẩm quân sự của Nga đã chỉ ra 5 loại vũ khí mới hàng đầu của nước này khi chúng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trên thị trường quốc tế. Những loại vũ khí này bao gồm súng trường tấn công, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 sắp ra mắt và máy bay không người lái hiện đại.

Máy bay phản lực Sukhoi Su-75 (Checkmate)

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-75, hay còn gọi là Checkmate, sắp ra mắt đã được giới thiệu tại triển lãm hàng không MAKS-2021 tại Dubai. Checkmate là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 một động cơ, dự kiến có khả năng vận hành không người lái và có thể tấn công các mục tiêu trên không và mặt đất bằng vũ khí tinh vi. Checkmate có thể mang tải trọng hơn 7 tấn và có thể tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Tiêm kích Checkmate có thể bay ở Mach 1.8 (nhanh hơn 1,8 lần tốc độ âm thanh) và có tầm hoạt động là 3.000 km.

Mô hình của máy bay chiến đấu Checkmate tại triển lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow 2021. Ảnh: Sputnik

Tại thời điểm hiện tại, tiêm kích Checkmate của Nga nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia do có mức giá hợp lý, dự kiến rơi vào khoảng 25-30 triệu USD. Mức giá này thấp hơn 2 lần so với đối thủ hàng đầu trên thị trường vũ khí quốc tế, đó là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning do Mỹ sản xuất.

Các nhà phát triển cho biết, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của nguyên mẫu Checkmate dự kiến diễn ra sớm nhất vào năm 2023 và các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước sẽ hoàn thành vào năm 2026. Việc giao máy bay chiến đấu mới cho các bên đặt mua cũng sẽ diễn ra trong năm 2026.

Máy bay không người lái trinh sát tấn công Orion-E

Theo Rosoboronexport, máy bay không người lái Orion-E mới, được công bố tại triển lãm hàng không MAKS-2021 hồi tháng 7, cũng đã thu hút sự quan tâm của những bên mua tiềm năng.

Mô hình máy bay không người lái Orion-E tại triển lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow 2021. Ảnh: Sputnik



Orion-E thuộc lớp máy bay không người lái tấn công tầm trung, tầm xa. Phiên bản máy bay tấn công của Orion-E được trang bị một tổ hợp vũ khí đa năng, có thể tiêu diệt cả mục tiêu cố định lẫn các mục tiêu di chuyển trên đất liền, xe bọc thép, phương tiện giao thông. Vũ khí của Orion-E bao gồm bom điều khiển và bom hiệu chỉnh, cũng như nhiều loại tên lửa dẫn đường khác nhau.

Hệ thống TOS-2 Tosochka

Một vũ khí đáng gờm khác nằm trong danh sách này là tên lửa nhiệt áp phóng loạt TOS-2 Tosochka. TOS-2 tương thích với tất cả các loại đạn 220mm hiện có từ các hệ thống súng phun lửa của quân đội Nga. Hệ thống này là sự kế thừa của hệ thống TOS-1, được Nga xếp vào loại “súng phun lửa hạng nặng”.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga



Không giống với TOS-1 được gắn trên khung xe tăng, TOS-2 Tosochka được chế tạo trên khung gầm bánh lốp và có bệ phóng hoàn toàn mới, gồm 30 ống dẫn hướng để phóng đạn nhiệt áp. Ngoài ra, một loại tên lửa, với các đặc tính gia tăng đã được phát triển đặc biệt dành riêng cho hệ thống.

Súng trường Kalashnikov mới AK-19

Biến thể mới của súng trường tấn công Kalashnikov, AK-19, cũng nằm trong danh sách này. AK-19 lần đầu tiên được giới thiệu ở nước ngoài tại triển lãm IDEX-2021 hồi tháng 2 ở Abu Dhabi. Loại súng mới được chế tạo dựa trên cơ sở súng AK-12, nhưng dùng cỡ đạn 5,56x45 mm để phù hợp với loại đạn chuẩn của NATO.

AK-19 là một biến thể mới của AK-12. Phiên bản AK-12 đã có mặt trong Lực lượng vũ trang Nga từ năm 2019. AK-19 được trang bị ray Picatinny, báng rút theo thiết kế ban đầu, kính ngắm khúc xạ mới và dụng cụ có thể tháo lắp nhanh để giảm thanh và che chớp đầu nòng khi khai hỏa.

Ảnh: ak.kalashnikovgroup.ru



Ngày 28/12, các quan chức Nga cho biết, nước này đã ký các hợp đồng xuất khẩu đầu tiên cho loại súng Kalashnikov mới AK-19.

Thư ký báo chí Cơ quan Hợp tác kỹ thuật-quân sự liên bang (FSMTC) Valeria Reshetnikova cho biết, đã có rất nhiều nơi quan tâm đến sản phẩm này. “Ngoài ra, vào năm 2021 chúng tôi đã ký kết những hợp đồng đầu tiên xuất khẩu AK-19”, ông Reshetnikova nói.

Hệ thống phòng không S-350E

Hệ thống phòng không S-350E được giới thiệu lần đầu tiên ở nước ngoài trong năm 2021 tại triển lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow vào tháng 11.

Hệ thống S-350. Ảnh: Sputnik



Điều làm nên sức mạnh khủng khiếp của tên lửa phòng không S-350E là các biến thể của đạn tên lửa phòng không 9M96 kích thước nhỏ với tầm bắn hiệu quả đạt 40km, một số loại đạn mới cho phép tên hệ thống S-350E có thể tiêu diệt mục tiêu cách xa tới 120km.

Với kích thước nhỏ, mỗi xe phóng trong tổ hợp S-350E có thể mang theo 12 quả đạn.

Theo RT, S-350E có thể theo dõi cùng lúc 16 mục tiêu bay hoặc 12 mục tiêu là tên lửa đạn đạo và có thể dẫn bắn đồng thời hai tên lửa nhằm vào một mục tiêu trong số đó.