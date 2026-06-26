HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

'Khai tử' 8 dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng

Hoài Nam
|

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định chấm dứt hoạt động 8 dự án đầu tư chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng. Nhiều dự án được cấp phép từ hơn một thập kỷ trước nhưng không triển khai hoặc hoạt động cầm chừng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động 8 dự án đầu tư chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài tại KKT Vũng Áng. Trong số này có 4 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 497 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 18,6 triệu USD.

Một trong những dự án bị chấm dứt hoạt động là Khu văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty CP Đầu tư và Quản lý dự án (trụ sở tại Hà Nội). Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 5/2012 với tổng vốn hơn 295 tỷ đồng, quy mô 8,55ha tại phường Hoành Sơn.

Theo hồ sơ được phê duyệt, dự án gồm các khu biệt thự, nhà liền kề, văn phòng làm việc và các hạng mục dịch vụ thương mại nhằm phục vụ nhu cầu phát triển của KKT Vũng Áng. Tuy nhiên, sau hơn 14 năm kể từ ngày được cấp phép, toàn bộ khu đất vẫn bỏ trống, các hạng mục chỉ tồn tại trên giấy. Cơ quan chức năng nhiều lần liên hệ nhưng không còn kết nối được với doanh nghiệp cũng như người đại diện pháp luật.

Dự án xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu công nghiệp Phú Vinh đã bị chấm dứt hoạt động.

Tương tự, dự án của Công ty TNHH Xây dựng HUNG-YI - nhà đầu tư đến từ Đài Loan (Trung Quốc) - được cấp phép từ năm 2011 tại phường Vũng Áng cũng bị chấm dứt hoạt động. Dự án từng được kỳ vọng cung cấp các dịch vụ xây dựng và kỹ thuật cho khu kinh tế nhưng sau 15 năm vẫn không triển khai hiệu quả. Nhà đầu tư sau đó chủ động đề nghị chấm dứt dự án.

Ngoài những dự án trên, nhiều dự án khác bị thu hồi do chậm tiến độ kéo dài, gặp khó khăn về tài chính, thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc không còn khả năng thực hiện theo cam kết đầu tư ban đầu.

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã thành lập tổ công tác rà soát toàn diện các dự án chậm tiến độ, tồn đọng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.

Đối với các dự án còn khả năng triển khai, cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ. Ngược lại, những dự án vi phạm cam kết đầu tư, để đất đai hoang hóa trong thời gian dài hoặc không còn khả năng thực hiện sẽ bị xử lý dứt điểm theo quy định.

Song song với việc chấm dứt hoạt động các dự án tồn đọng, từ đầu năm đến nay Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cũng xử phạt vi phạm hành chính 10 dự án chậm tiến độ với tổng số tiền 840 triệu đồng.

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, việc chấm dứt hoạt động các dự án “treo” không chỉ giúp giải phóng nguồn lực đất đai mà còn tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư mới. Đây cũng là giải pháp nhằm lành mạnh hóa môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và sàng lọc các dự án không còn khả năng thực hiện.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

phường Hoành Sơn

Công ty CP Đầu tư và Quản lý dự án

Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại