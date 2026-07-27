Khách Trung Quốc từng ghét cay đắng món lòng, giờ bay gần 3000km chỉ để húp cạn một tô cháo

Vừa ăn vừa xuýt xoa vì ngon, anh không ngần ngại bày tỏ tình yêu dành cho món ăn này, đồng thời hài hước nhận mình là "người Việt chính hiệu" vì ngày càng yêu thích ẩm thực Việt.

Ít ai biết rằng, để có được sự mê mẩn như hiện tại, Hoàng Ba cũng từng trải qua giai đoạn e dè với món ăn này. Nam du khách kể rằng trong những ngày đầu sang Việt Nam, hương vị và nguyên liệu của cháo lòng khá lạ so với khẩu vị quen thuộc nên bản thân không thể ăn nổi. Tuy nhiên, càng sống lâu và có cơ hội khám phá nhiều món ăn địa phương, anh càng cởi mở hơn với những trải nghiệm mới. Chính sự thay đổi đó đã khiến cháo lòng từ một món khó nuốt trở thành món ăn yêu thích mỗi lần trở lại Việt Nam.

Ảnh: Món ngon Hà Nội

Điều đặc biệt là trong video lần này, Hoàng Ba quyết định quay lại đúng quán cháo lòng đã giúp mình nhập môn năm nào. Theo anh, đây cũng là nơi nấu ngon nhất trong số những quán anh từng thưởng thức. Dù đã hơn 13 giờ, lượng khách vẫn ra vào liên tục, cho thấy sức hút của quán không hề giảm sau giờ cao điểm.

Không chỉ dừng lại ở việc khen ngon, Hoàng Ba còn chia sẻ khá tỉ mỉ về cách thưởng thức món ăn. Theo nam du khách, một tô cháo nóng với gan, phổi, lòng, thêm chút muối, tiêu và hành lá sẽ giúp cảm nhận trọn vẹn hương vị. Điều khiến anh ấn tượng nhất là nguyên liệu luôn tươi và được sơ chế kỹ, vì vậy món lòng hoàn toàn không có mùi hôi hay tanh như nhiều người vẫn nghĩ.

Chính từ trải nghiệm đó, Hoàng Ba nhắc đến những người bạn Trung Quốc từng đi ăn cùng mình. Anh cho biết không ít người từ chối thử món lòng lợn chỉ vì e ngại mùi vị. Với Hoàng Ba, điều này khá đáng tiếc bởi theo anh, nếu chưa sẵn sàng thử thì rất khó cảm nhận được sức hấp dẫn của món ăn. Quan điểm thẳng thắn này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi dưới phần bình luận của video.

Nhiều cư dân mạng Việt tỏ ra thích thú trước sự am hiểu của vị khách nước ngoài về một món ăn vốn được xem là khá kén người ăn. Không ít người nhận xét Hoàng Ba biết ăn khi hiểu cách kết hợp gia vị để thưởng thức cháo lòng đúng điệu. Một số bình luận còn hài hước gọi anh là "người Việt học tiếng Trung", thậm chí đùa rằng có thể "cấp căn cước công dân" vì quá rành ẩm thực Việt.

Không chỉ cách ăn, cảm nhận của Hoàng Ba về bữa cháo lòng cũng khiến nhiều người đồng cảm. Anh kể rằng dù ngồi ăn giữa thời tiết oi bức của Hà Nội, mồ hôi chảy không ngừng vì tô cháo nóng hổi, cảm giác sau đó lại rất dễ chịu, vừa ấm bụng vừa sảng khoái. Với anh, đó là một "sự đánh đổi" hoàn toàn xứng đáng cho một bữa ăn ngon.

Cũng từ cảm giác ấy, Hoàng Ba cho biết mỗi lần đáp chuyến bay từ Bắc Kinh sang Việt Nam, điều anh mong chờ nhất là được thưởng thức lại những món ăn quen thuộc. Bát cháo lòng đầu tiên sau khi trở lại, theo anh, không đơn thuần là một bữa ăn mà còn mang đến cảm giác thân thuộc, như báo hiệu mình đã thực sự quay về nơi yêu thích. Trước khi kết thúc video, anh cũng gửi lời cảm ơn những khán giả luôn theo dõi, chào hỏi và đồng hành cùng mình trong các hành trình khám phá ẩm thực Việt.

NGỌC ÁNH