Khách Tây uống liên tục 1 món của Việt Nam suốt 2 tuần: "Cố uống càng nhiều càng tốt trước khi rời đi"

Nhắc đến Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài thường kể về những trải nghiệm ẩm thực khó quên: từ phở, bún chả, bánh mì cho đến những món ăn đường phố dân dã nhưng đậm đà hương vị. Không ít người đã từng thừa nhận, chính ẩm thực mới là "chất gây nghiện" níu chân họ ở lại lâu hơn, để rồi mỗi lần rời đi lại thấy hụt hẫng vì không thể tìm thấy trọn vẹn hương vị ấy ở nơi khác.

Trong vô vàn món ngon thức lạ, mới đây một du khách phương Tây đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ trải nghiệm đặc biệt của mình tại Việt Nam. Không phải phở, cũng chẳng phải bánh mì hay bún chả - thứ khiến anh "nghiện" lại là một món đồ uống có phần lạ tai với khách nước ngoài. Anh hào hứng kể rằng trong suốt chuyến đi 2 tuần ở Việt Nam, ngày nào anh cũng uống món này, thậm chí còn uống nhiều lần cho "đã thèm".

Trong đoạn video được chia sẻ, vị khách Tây vừa giơ cốc đồ uống, vừa cười tươi và nói: "Having daily salt coffees before leaving Vietnam in 2 weeks" (Ngày nào tôi cũng uống cà phê muối trước khi rời Việt Nam sau 2 tuần). Anh còn nói thêm: "Enjoying as many salt coffees I can before leaving soon" (Tôi đang cố uống càng nhiều cà phê muối càng tốt trước khi sớm rời đi).

Cà phê muối, cái tên nghe qua đã khiến nhiều người tò mò. Bởi cà phê thường gắn liền với vị đắng, vị ngọt, hoặc đôi khi pha chút béo ngậy từ sữa đặc, sữa tươi. Thế nhưng, khi kết hợp thêm muối, hương vị bỗng trở nên độc đáo bất ngờ.

Thức uống này vốn bắt nguồn từ Huế, và nay đã lan rộng ra nhiều thành phố du lịch khác. Một tách cà phê muối thường gồm lớp cà phê phin đậm đà, phía trên phủ lớp kem béo mịn. Khi thêm một chút muối, vị mặn lại vô tình làm dậy lên cái ngọt bùi, khiến tổng thể trở nên cân bằng và khó cưỡng. Uống một ngụm, người ta thấy đắng nhẹ ở đầu lưỡi, rồi ngọt béo lan tỏa, cuối cùng còn sót lại chút mằn mặn kích thích vị giác. Chính sự tương phản ấy tạo nên cảm giác "uống một lần là nhớ mãi".

Không chỉ là thức uống, cà phê muối còn gợi cảm giác về sự phá cách trong văn hóa ẩm thực Việt Nam: đơn giản nhưng sáng tạo, mộc mạc nhưng đầy bất ngờ. Với khách Tây, đây vừa là một phát hiện thú vị, vừa là "câu chuyện để kể" sau chuyến đi.

Việt Nam có hàng trăm món ăn và thức uống làm say lòng du khách, nhưng việc một vị khách Tây "chung thủy" với cà phê muối suốt 2 tuần cho thấy sức hút riêng biệt của loại đồ uống tưởng chừng lạ lẫm này. Có lẽ, trong hành lý trở về quê hương của anh, không chỉ có quà lưu niệm, mà còn có ký ức ngọt ngào xen lẫn mằn mặn - hệt như hương vị của một tách cà phê muối Việt Nam.