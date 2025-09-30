Là những người có cùng đam mê du lịch và ẩm thực, anh Daryl và chị Mindi Hirsch, đến từ Mỹ đã tìm thấy tiếng nói chung và trở thành bạn đời. Không giống với những cặp vợ chồng khác, hạnh phúc với họ là được nắm tay nhau đi qua những quốc gia, cùng nhau khám phá khắp thế giới.

Tới nay, họ đã đặt chân đến hơn 50 nước, chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp và thưởng thức những món đặc sản tuyệt vời. Trong số những điểm đến ấy, Việt Nam là một cái tên đặc biệt, nơi đã níu chân cặp đôi khách Tây này tới 3 năm.

Anh Daryl và chị Mindi Hirsch trong một chuyến đi tới Đà Nẵng, Việt Nam.

Tự nhận mình là "người hâm mộ ẩm thực Việt Nam", anh chị Hirsch - những cây bút chuyên nghiệp đã dành ra rất nhiều "mảnh đất" trong blog ẩm thực 2foodtrippers để viết về dải đất hình chữ S này cũng những món đặc sản nổi bật nhất của nơi đây.

Trong danh sách các món ngon nổi tiếng của Việt Nam mà 2 vị khách Tây này từng thử qua, có một món ăn, nghe qua thì có vẻ như không có gì quá đặc biệt, nhưng thưởng thức rồi thì lại không thể nào quên. Thậm chí, cặp đôi này đã phải nhận xét về món ăn này là "vừa ngon vừa rẻ, có ai lại không thích cơ chứ?".

Bạn có đoán ra được đó là món ăn nào không?

Món ăn khiến 2 vị khách Tây nhận xét: Vừa ngon vừa rẻ

Chia sẻ trên blog ẩm thực của mình, anh Daryl và chị Mindi Hirsch cho biết, ngay sau khi đến Đà Nẵng, họ đã tham khảo ý kiến từ một người bạn tên là Sam McCommon, một người nước ngoài sành ăn. Người bạn ấy đã giới thiệu cho họ một món ăn ngon nổi tiếng tại đây, đó chính là bánh canh.

Đặc biệt hơn, người bạn này cũng chỉ cho họ một địa chỉ là tiệm bánh canh yêu thích của mình, nằm chéo góc với siêu thị Vinmart trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, thuộc quận Mỹ An, ven biển Đà Nẵng, một nơi tập trung đông người nước ngoài.

Tiệm Bánh Canh Bích với mặt tiền khiêm tốn nhưng đã chinh phục hoàn toàn 2 vị khách Tây. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Dù chỉ là một tiệm bánh canh nhỏ, với mặt tiền khiêm tốn, nhưng thực sự tiệm Bánh Canh Bích đã hoàn toàn chinh phục được cặp đôi blogger ẩm thực.

"Bánh canh là gì? Nhà hàng Bánh Canh Bích này mở cửa khi nào? Tại sao chúng tôi đã đi ngang qua quán nhiều lần nhưng không tìm thấy? Nơi này ngon như thế nào? Quả thực là khi đến đây, chúng tôi đã tìm thấy câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên", cặp đôi viết trên trang 2foodtrippers.

Tô bánh canh thơm ngon đậm đà được 2 vị khách Tây khen nức nở. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

"Đầu tiên và quan trọng nhất, bánh canh là loại bánh được ép thành sợi, dày vừa phải, làm từ bột năng, bột gạo hoặc kết hợp cả hai, ăn cùng với nước dùng đậm đà.

Ở Bích Bánh Canh, trong mỗi tô bánh canh sẽ gồm những sợi bánh canh trắng đục ăn cùng nước dùng đậm đà với một miếng sườn non nhỏ còn nguyên xương cùng với những lát chả cá. Bên cạnh đó, thực khách sẽ còn được phục vụ cả quẩy chiên giòn để ăn cùng. Nước dùng ở Bích Bánh Canh đậm đà và tinh tế, sợi mì dai dai đặc trưng, và những lát thịt heo dày dặn mang đến hương vị ấm cúng, gần gũi.

Khi chấm quẩy vào bát nước dùng, bạn sẽ cảm nhận được độ dai, béo cùng và hương vị đậm đà, thơm ngon khó cưỡng. Đặc biệt, mọi người có lẽ sẽ rất ngạc nhiên khi biết chúng tôi thường xuyên ăn ở Bích Bánh Canh với giá chưa đến 3 đô la Mỹ (tương đương khoảng 60.000 - 70.000 VNĐ - thời điểm bài viết này ra đời) cho hai người. Vì thế, ai mà không thích món ăn này khi nó vừa ngon vừa rẻ như thế này chứ?", 2 vị khách Tây kết luận về món bánh canh ở tiệm Bánh Canh Bích.

Bánh canh Đà Nẵng có gì hấp dẫn?

Bánh canh là một món ngon của ẩm thực Việt Nam. Tuy bánh canh có ở nhiều địa phương, nhưng bánh canh Đà Nẵng thì lại mang một hương vị rất riêng biệt. Bánh canh được người bản địa chế biến theo phong cách miền Trung, với hương vị pha trộn hài hòa. Từ khoảng cuối thế kỉ 20, bánh canh đã trở nên phổ biến tại Đà Nẵng, là món ăn bình dân quen thuộc, được cả người dân địa phương lẫn du khách yêu thích.

Bánh canh Đà Nẵng chinh phục thực khách bởi hương vị đậm đà riêng biệt không nơi nào có. (Ảnh ST)

Điểm chung của bánh canh Đà Nẵng là ở nước dùng đậm đà, nấu từ xương và nêm khá nhiều ớt. Nếu không ăn được cay, bạn nhớ dặn trước với chủ quán. Thứ hai là sợi bánh canh đặc biệt, loại sợi ngắn, vuông và dai hơn so với bánh canh Sài Gòn hay bánh canh miền Tây. Sợi bánh canh Đà Nẵng làm từ bột gạo nên có màu đục chứ không trong như sợi bánh canh thường thấy, vì thể có thể sẽ làm bạn bất ngờ vì không biết hóa ra bánh canh lại có loại độc đáo như vậy.

Bánh canh Đà Nẵng có rất nhiều loại topping thơm ngon, bạn hãy tự mình khám phá nhé. (Ảnh ST)

Trước đây bánh canh Đà Nẵng chủ yếu được nấu theo kiểu có gì nấu đó, người dân địa phương tự chế các nguyên liệu để làm topping cho món này như chả cá, sứa, cá tươi…

Nhưng hiện nay khi du lịch Đà Nẵng ngày càng phát triển, đây đã trở thành một trong những món ăn đặc sản thu hút du khách, nên rất nhiều những quán chuyên phục vụ bánh canh đã ra đời, có sự đầu tư và chăm chút hơn, tạo nên những tô bánh canh cực kỳ chất lượng. Danh mục các loại topping cũng đã phong phú hơn, với sự có mặt của trứng cút, giò heo, tôm, cua, ghẹ...

Gia Linh (Theo 2foodtrippers)