Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp trầm lặng với lối tư duy sâu sắc và rất đáng tin cậy. Tài năng nhưng rất khiêm tốn, giản dị, tuổi Sửu đa phần đều có cuộc sống sung túc, đủ đầy, thậm chí là giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng luôn có quý nhân ở bên và sẵn lòng giúp đỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Vừa trải qua tháng 7 âm ổn định vững chắc, tuổi Sửu lại bước vào tháng 8 âm với nhiều tín hiệu tích cực. Tháng 8 âm, nếu phải chọn ra những con giáp may mắn bậc nhất, sẽ là một thiếu sót nếu như không nhắc đến tuổi Sửu. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Sửu có cuộc sống trọn vẹn bậc nhất khi vừa có sự nghiệp nở rộ, sự thuận lợi trong các mối quan hệ ngoài xã hội và hạnh phúc trong gia đình. Thu nhập không ngừng ổn định và tăng lên, tuổi Sửu có thể tích cóp được một khoản đáng kể cho tương lai hoặc mua sắm được những tài sản có giá trị.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, luôn đem lại cho người khác cảm giác được chăm sóc và yêu thương. Con giáp này cũng có nhiều tài lẻ, thích hợp với nhiều ngành nghề, thậm chí kiếm được nhiều từ nghề tay trái hơn cả công việc chính. Đây chính những ưu điểm giúp họ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái thành công.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Có những tháng may mắn tương đối giống tuổi Sửu chính là tuổi Tỵ. Con giáp này vừa trải qua tháng 7 âm ổn định và nay bước vào tháng 8 âm - một trong những giai đoạn rực rỡ nhất của họ trong năm 2025. Tử vi học có nói, đây là thời kỳ hết sức thuận lợi, tuổi Tỵ cần phải tập trung hết tâm sức trong công cuộc kiếm tiền. Con giáp này được khuyên nên phát huy hết khả năng, tận dụng các nguồn lực sẵn có để xây dựng nền tảng tài chính vững vàng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp thường tạo được thiện cảm với người đối diện nhờ lối giao tiếp nhẹ nhàng, tình cảm. Đôi lúc bị cho là kiểu người yếu đuối nhưng thực ra họ lại rất kiên định trong suy nghĩ, đặc biệt là với những mục tiêu trong công việc. Không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, tuổi Mão luôn âm thầm nỗ lực mỗi ngày và gặt hái những thành quả ngọt ngào trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Tỵ nhìn đâu cũng ra cơ hội kiếm tiền thì tuổi Mão lại là con giáp cần phải có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Mão cần hết sức chú ý trong công việc, đặc biệt là khi ký kết hợp đồng để tránh các rắc rối pháp lý. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên bồi dưỡng cơ thể, tránh làm việc quá sức để bảo vệ sức khỏe.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.