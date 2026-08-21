Khách Tây đến Việt Nam bỏ 600 USD chữa bệnh, cười hạnh phúc: “Bệnh viện ở Việt Nam đã mang lại cho tôi những gì Canada không thể”

Trong những chia sẻ gần đây nhất của Ayngelina (khách Tây đến từ Canada, người cùng chồng mình có quãng thời gian ngắn sống tại Việt Nam) sẽ giúp chúng ta nhìn nhận khách quan hơn về y tế nước nhà.

Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, UAE... Tất cả những nơi này đều nổi tiếng về dịch vụ y tế và nha khoa. Vậy nhưng nhiều người không biết những dịch vụ này cũng vô cùng phát triển tại Việt Nam. Trong những chia sẻ gần đây nhất của Ayngelina (khách Tây đến từ Canada, người cùng chồng mình có quãng thời gian ngắn sống tại Việt Nam) sẽ giúp chúng ta nhìn nhận khách quan hơn về y tế nước nhà.

Ayngelina, khách Tây đến từ Canada review về y tế Việt Nam. (Nguồn: Youtube Ayngelina)





Từ chuyện đi khám răng tại TP.HCM…

Để có cái nhìn chuẩn xác, khách quan hơn về y tế Việt Nam, Ayngelina đã quyết định đi khám nha khoa ở cả viện công lẫn viện tư. Khi sống ở TP.HCM, Ayngelina đã đến nha khoa East Rose. "Họ có lẽ là nha khoa hàng đầu ở Sài Gòn. Tôi chỉ định đến làm sạch răng nhưng cuối cùng nhớ ra mình cần làm "cuộc đại tu" lớn hơn. Họ báo giá và tôi cẩn thận check qua WhatsApp xem ra thông thường là bao nhiêu. Nó thực sự không quá tệ", Ayngelina nói. Cô quyết định đến cơ sở này trước. Thật tuyệt vời khi nơi này có dịch vụ đưa đón mỗi ngày và mọi người đều có thể nói tiếng Anh thuần thục, trôi chảy. Ayngelina ngay lập tức cảm thấy hài lòng với dịch vụ của cơ sở nha khoa này tại Việt Nam.

Ayngelina đã quyết định đi khám nha khoa ở cả viện công lẫn viện tư. (Ảnh chụp từ video)

"Họ cẩn thận chu đáo, ngay cả khi chỉ làm sạch răng vẫn luôn đo huyết áp trước khi làm. Chồng tôi đã hút thuốc trong nhiều năm và hàm răng ố vàng kinh khủng nhưng đều được làm sạch kinh ngạc", Ayngelina kể. Chúng ta đều biết rằng, việc hút thuốc hay uống cà phê trong nhiều năm sẽ ố vàng thế nào. Nhưng chỉ sau 1 lần làm sạch, Alan nhanh chóng có hàm răng trắng sạch. "Hiện tại, răng của anh ấy rất trắng và anh ấy phải đánh răng mỗi ngày 3 lần để duy trì".

Riêng Ayngelina, trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện một chiếc răng khôn ở hàm trên cần được nhổ bỏ. Điều đó khiến cô sợ hãi nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đó chính là lý do mình đến đây.

Sáng hôm sau, cô quay lại tại phòng xét nghiệm máu của cơ sở nha khoa này. Ayngelina rất băn khoăn tại sao mình nhổ răng mà cần làm xét nghiệm máu trước. “Họ nói vì sự an toàn của tôi, cần phải xét nghiệm máu đánh giá khả năng đông máu. Đó cũng là lý do tại sao họ đo huyết áp của tôi mỗi khi tôi đến, đảm bảo tôi luôn khỏe mạnh”, Ayngelina kể lại.

Trong quá trình thăm khám, Ayngelina cũng được cảnh báo thêm một vấn đề sức khỏe khác: Nguy cơ nhiễm trùng xoang. (Ảnh chụp màn hình)

Việc nhổ răng khôn diễn ra chỉ trong 5 phút ngắn ngủi. “Tôi dường như không cảm thấy gì”, Ayngelina nhớ lại. Cô được hướng dẫn dặn dò tỉ mỉ kèm nhiều loại thuốc rồi trở về nhà. Mọi thứ nhẹ bẫng. Về nhà, cô đều nhận được tin nhắn hỏi thăm hàng ngày của bác sĩ qua WhatsApp như có khỏe không, có cần giúp gì không… “Thú thực, cơ sở khám chữa tư nhân dù tốn thêm chút tiền nhưng cũng là xứng đáng”, Ayngelina cười nói.

Trong quá trình thăm khám, Ayngelina cũng được cảnh báo thêm một vấn đề sức khỏe khác: Nguy cơ nhiễm trùng xoang. Các bác sĩ tại đây đã tiến hành làm sạch sâu cho cô.

Tổng chi phí 2 lần khám là 57 đô la, tương đương 1.500.000VNĐ. Chụp CT hết 500.000VNĐ, tương đương 19 đô la, nhổ răng khôn đã bao gồm đầy đủ thuốc men hết 2.300.000VNĐ, tương đương 85 đô.

…đến khám chữa răng tại Đà Nẵng

Trong thời gian ở Đà Nẵng, Ayngelina đã đến Nha khoa Úc Châu để khám chữa bệnh lần nữa. Ở đây, cô được nhìn thấy rõ hình ảnh xoang mũi của mình, bác sĩ so sánh xoang khỏe mạnh để thấy cần phải đi khám sâu chuyên khoa ra sao.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, Ayngelina đã đến Nha khoa Úc Châu để khám chữa bệnh lần nữa. (Ảnh chụp màn hình)

Cô cũng được chữa răng sâu. Nhưng không giống như những lần trước, lần này, Ayngelina được tư vấn làm mão răng. Bác sĩ đưa ra một bảng mẫu cho cô lựa chọn, phân tích kỹ càng vì sao cô không cần phải chọn loại đắt nhất.

Trải nghiệm chữa bệnh xương khớp bởi 1 lương y đa khoa tại địa phương nhưng vẫn rất ổn

“Chúng tôi ở Hội An 1 tháng và Alan phải nắn xương khớp do bị 1 người khác tông phải trên đường di chuyển. Chúng tôi vội đến 1 phòng khám y học cổ truyền của một lương y đa khoa tại địa phương”, Ayngelina nói.

Trải nghiệm chữa bệnh xương khớp bởi 1 lương y đa khoa tại địa phương nhưng vẫn rất ổn. (Ảnh chụp màn hình)

Họ phải giao tiếp với nhau bằng google dịch do bác sĩ không biết tiếng Anh. Thật may mắn là họ vẫn hiểu được nhau, cho đến khi xuất hiện thêm con trai của vị bác sĩ, một thanh niên nói tiếng Anh thuần thục. Trải nghiệm cách ngày một lần đến massage xương khớp cho chồng Ayngelina, với giá 500.000VNĐ, kèm thêm vật lý trị liệu cho đỡ đau mỏi cho chính Ayngelina, khiến vợ chồng cô vô cùng hài lòng.

Thăm khám sức khỏe tổng thể tại bệnh viện công vẫn rất tuyệt vời

Không chỉ thăm khám tại các cơ sở tư nhân, Ayngelina quyết định trải nghiệm thăm khám sức khỏe toàn diện hơn ở bệnh viện công. Cô chọn Bệnh viện 199 - Bộ Công An (Đà Nẵng) để thăm khám sức khỏe tổng thể, từ xét nghiệm máu, đo mật độ xương đến khám tim mạch... Tất cả ấn tượng đọng lại vẫn là không phải chờ đợi lâu, bác sĩ nhiệt tình trong mọi khâu khám chữa bệnh.

Ayngelina thăm khám sức khỏe tổng thể tại bệnh viện công. (Ảnh chụp màn hình)

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Sau tất cả, bỏ 600 đô la tương đương 15.600.000VNĐ khám chữa bệnh tại Việt Nam, vợ chồng Ayngelina đã có những trải nghiệm thực sự thú vị. Y tế Việt Nam khiến họ hài lòng không chỉ bởi giá cả mà còn là thái độ, quy trình phục vụ và đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng. Phải bỏ 600 đô la chữa bệnh nhưng họ cười mãn nguyện: "Bệnh viện ở Việt Nam đã mang lại cho tôi những gì Canada không thể".