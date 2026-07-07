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Khách mua thuốc trừ sâu, hỏi "uống có chết không": Cảnh tượng bất ngờ sau đó

Lam Giang (Tổng hợp)
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Khi nghe câu hỏi của khách hàng, nữ nhân viên giật mình.

Mới đây, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến một nam khách hàng đến cửa hàng vật tư nông nghiệp mua thuốc trừ sâu, lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý của mọi người.

Trong đoạn clip, khi đang đứng mua thuốc trừ sâu, người đàn ông bất ngờ hỏi nhân viên: “Uống cái này có chết không?”. Nghe câu hỏi này, nữ nhân viên lập tức từ chối bán hàng cho vị khách. Sau đó, cô chạy từ quầy thuốc ra bên ngoài, thuyết phục người đàn ông và kiên quyết lấy lại chai thuốc trừ sâu.

Được biết, sự việc xảy ra tại một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở phường Xuân Trường, tỉnh Lâm Đồng. Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Dũng - chủ cửa hàng xác nhận đoạn clip trên được trích xuất từ camera an ninh của cửa hàng.

Anh Dũng thông tin, người đàn ông trong clip đến mua một chai thuốc trừ sâu. Ban đầu, nữ nhân viên vẫn tư vấn và bán hàng bình thường. Song khi cầm chai thuốc trên tay, vị khách bất ngờ đưa ra câu hỏi: “Uống cái này có chết không?”.

Khách mua thuốc trừ sâu, hỏi "uống có chết không": Cảnh tượng bất ngờ sau đó - Ảnh 1.

Nữ nhân viên kiên quyết không bán chai thuốc trừ sâu cho người đàn ông. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thời điểm xảy ra sự việc, nữ nhân viên mới làm việc tại cửa hàng được vài tháng. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, song từ câu hỏi của vị khách, cô vẫn kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường. Trực giác của người bán hàng cùng sự cẩn trọng trước một tình huống hiếm gặp đã giúp nữ nhân viên có phản ứng gần như ngay lập tức.

Theo anh Dũng, khách hỏi như vậy thì ai cũng sợ. Lỡ họ mang về uống rồi xảy ra chuyện thì người bán sẽ day dứt lắm. Anh cho biết, cửa hàng của mình đã hoạt động nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp khách hàng đặt câu hỏi như vậy.

Sau sự việc, nữ nhân viên đã gọi điện cho chủ cửa hàng để thông báo. Anh Dũng sau đó đã xem lại camera an ninh và quyết định đăng đoạn clip lên mạng xã hội. Chủ cửa hàng mong rằng, người thân hoặc người quen có thể nhận ra người đàn ông trong clip để kịp thời quan tâm, động viên và tránh xảy ra điều đáng tiếc.

Hành động của nữ nhân viên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Có những khoảnh khắc, một câu hỏi tưởng chừng vu vơ lại là tín hiệu của một nỗi tuyệt vọng đang được cất lên theo cách không ai ngờ tới. May mắn trong câu chuyện này, sự nhạy bén và quyết đoán của nữ nhân viên đã kịp thời ngăn lại một nguy cơ khó lường. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở rằng, chỉ một chút quan tâm, một sự để ý đúng lúc cũng có thể tạo nên khác biệt, giúp ngăn chặn những điều đáng tiếc trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

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