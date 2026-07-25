Khách mang sổ đỏ đến ngân hàng vay 100 triệu đồng để chuyển đi: Cán bộ Agribank trao đổi với công an, kịp thời chặn giao dịch

Do tin tưởng vào những lời hứa hẹn của đối tượng, bà T. đã mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Agribank Chi nhánh Hoàng Mai để làm thủ tục vay 100 triệu đồng nhằm chuyển tiền theo yêu cầu.

Công an phường Hoàng Mai (Nghệ An) mới đây đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hoàng Mai Nghệ An kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 20/7/2026, bà Phạm Thị T. (SN 1975, trú tại phường Hoàng Mai) được một tài khoản Facebook mang tên “Stephen Raja” chủ động kết bạn, làm quen và thường xuyên nhắn tin tạo dựng lòng tin. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng thông báo đã gửi cho bà một kiện hàng từ nước ngoài, bên trong có 800.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.

Để nhận được kiện hàng trên, đối tượng liên tục yêu cầu bà T. nộp các khoản phí như phí hải quan, phí vận chuyển, phí xác minh hồ sơ… với tổng số tiền 100.000.000 đồng.

Do tin tưởng vào những lời hứa hẹn của đối tượng, bà T. đã mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Agribank Chi nhánh Hoàng Mai để làm thủ tục vay 100.000.000 đồng nhằm chuyển tiền theo yêu cầu.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, cán bộ Agribank Chi nhánh Hoàng Mai đã kịp thời trao đổi với Công an phường Hoàng Mai. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, giúp bà T. nhận thức được mình đang bị lừa và từ bỏ ý định vay, chuyển tiền cho các đối tượng.

Agribank khuyến cáo người dân: Hiện nay, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng mạng xã hội để kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi đưa ra các kịch bản như gửi quà, gửi ngoại tệ hoặc tài sản có giá trị lớn từ nước ngoài nhằm dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền để đóng các loại phí. Đây đều là thủ đoạn lừa đảo đã được cơ quan Công an nhiều lần cảnh báo. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho người quen qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân, không tin vào các lời hứa hẹn được nhận tiền, quà có giá trị lớn và không vay mượn, cầm cố tài sản để chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, hãy liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.