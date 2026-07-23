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Khách hàng phát hiện sâu nổi đầy trong nồi lẩu, nhân viên khẳng định “đó là chuyện bình thường”

Chi Chi
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Còn cư dân mạng thì mỉa mai đây là "món quà từ thiên nhiên".

Mới đây, tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), cô Trương, một du khách đến trải nghiệm tại nhà hàng địa phương, đã gặp phải sự cố đáng chú ý khi gọi món lẩu nấm. Sau khi nồi lẩu được ninh suốt một giờ đồng hồ, cô chuẩn bị thưởng thức thì bàng hoàng phát hiện có nhiều con sâu đang nổi bên trong.

Hình ảnh do cô Trương chụp lại

Cô Trương lập tức phản ánh với nhân viên phục vụ, tuy nhiên đối phương lại trả lời qua quít rằng đó chỉ là phần chất xơ rơi ra từ nấm trúc sinh sau khi đun lâu chứ không phải là sâu, đồng thời khuyên cô cứ tiếp tục dùng bữa, khẳng định “đó là chuyện bình thường”, không có gì phải lo lắng. Dù bán tin bán nghi nhưng vì cảm thấy ghê rợn và bất an, cô đã dừng đũa rồi rời đi.

Sau khi chia sẻ video quay lại cảnh tượng này lên mạng xã hội, cô mới biết rằng nấm tươi hái vào mùa mưa tại Côn Minh quả thực rất dễ có sâu bên trong, thế nhưng khâu sơ chế trước khi dọn lên cho khách bắt buộc phải được rửa thật sạch sẽ.

Cô Trương cho rằng phía nhà hàng hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng việc nấm mùa mưa thường mang theo sâu, thay vì cố tình chối bỏ sự thật. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận mỉa mai, gọi đây là lượng "protein cao cấp" mà thiên nhiên ban tặng, trong khi phần đông ý kiến đều khẳng định sự việc xuất phát từ khâu kiểm soát chất lượng và vệ sinh thực phẩm kém cỏi của cơ sở kinh doanh.

Nguồn: HK01

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