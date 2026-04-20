Kêu gọi người từng ăn bánh mì tại quán Sơn Quỳnh theo dõi sức khỏe

Sở Y tế Nghệ An tối 19-4 đã ban hành văn bản về việc khẩn trương xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Diễn Châu, sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên.

Các bệnh nhân đang điều trị sau ăn bánh mì Sơn Quỳnh

Theo đó, để kịp thời tổ chức cấp cứu, điều trị và kiểm soát vụ việc, Sở Y tế Nghệ An đề nghị UBND các xã Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Đức Châu, Tân Châu chỉ đạo các khối, xóm và hệ thống truyền thanh cơ sở khẩn trương tuyên truyền đến người dân đã từng mua, sử dụng bánh mì kẹp thịt vào ngày 16 và 17-4 tại quán bánh mì Sơn Quỳnh tại địa chỉ xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu và địa chỉ khối 4, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An chủ động theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế cũng đề nghị các xã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn; tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, chú trọng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh quán ăn bánh mì trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; công khai các trường hợp vi phạm để cảnh báo cộng đồng. Yêu cầu cơ sở vi phạm khắc phục ngay các tồn tại, đình chỉ hoạt động đối với trường hợp có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Sở Y tế yêu cầu tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, theo dõi tình trạng của các bệnh nhân. Thực hiện tốt công tác phối hợp hỗ trợ chuyên môn, nhân lực, chủ động hội chẩn và kịp thời chuyển tuyến các trường hợp có diễn biến nặng, vượt quá khả năng điều trị. Đồng thời, rà soát, sẵn sàng bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, giường bệnh một cách tối đa để tiếp nhận, xử trí và điều trị các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm chuyển đến.

Bệnh viện phối hợp với Phòng An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế Diễn Châu cung cấp hồ sơ bệnh án, các kết quả xét nghiệm lâm sàng, cận lâm sàng và các thông tin liên quan phục vụ công tác xử trí, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm; lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để gửi kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân trong trường hợp cần thiết.

Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ đạo Tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu và các đơn vị tuyến dưới khi cần thiết theo chỉ đạo của Sở; đồng thời chỉ đạo Khoa Hồi sức chống độc và các khoa liên quan chuẩn bị phương án, sẵn sàng bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng từ tuyến dưới chuyển đến.

Trung tâm Y tế Diễn Châu được giao chỉ đạo các Trạm Y tế phối hợp chính quyền địa phương rà soát các trường hợp từng mua, sử dụng bánh mì kẹp thịt vào ngày 16 và 17-4 tại quán bánh mì Sơn Quỳnh tại địa chỉ xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu và địa chỉ khối 4, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chỉ đạo các Trạm Y tế sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các bệnh nhân đã sử dụng bánh mì kẹp thịt vào ngày 17-4 tại quán bánh mì Sơn Quỳnh, khối 4, xã Diễn Châu.

Đơn vị này đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh ca bệnh mới tại cộng đồng; tiếp tục phối hợp Phòng An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân; báo cáo kịp thời, thường xuyên hàng ngày và đột xuất khi có diễn biến bất thường về Sở Y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm; kịp thời chuyển tuyến các trường hợp nặng khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin từ sáng 17-4 đến sáng 18-4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã tiếp nhận 28 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao. Trong số này, 20 người cho biết đã ăn bánh mì tại quán bánh Sơn Quỳnh (xã Diễn Châu). Các trường hợp còn lại có sử dụng các thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào…, do đó chưa thể khẳng định nguyên nhân cụ thể của vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng, xác minh, làm rõ.