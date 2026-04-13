Kết quả xét nghiệm 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu ở Cà Mau

Ngày 13-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu trước đó đã có kết quả xét nghiệm với 2 ca dương tính và 1 ca âm tính.

Trong 2 ca dương tính, 1 ca đã tử vong; ca còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Rất đông người dân đến các trung tâm tiêm chủng ở Cà Mau để tiêm vắc-xin phòng viêm não mô cầu. Ảnh chụp ngày 11-4

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, CDC tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu.

Cụ thể, ngày 7-4, bệnh nhân thứ nhất nhập viện trong tình trạng xuất hiện các chấm xuất huyết, nôn ói nhiều lần, lơ mơ, kích thích. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não và sốc nhiễm khuẩn. Mẫu máu đã được gửi Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm.

Trường hợp thứ 2 nhập viện tối 8-4 với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh và nhanh chóng chuyển nặng sau đó. Tuy được cấp cứu tích cực nhưng bệnh nhân tử vong vào rạng sáng 9-4.

Chẩn đoán tử vong ghi nhận bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa cùng nhiều bệnh lý nền. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được lấy để phục vụ xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Trường hợp thứ 3, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện vào ngày 9-4 sau nhiều ngày sốt cao kéo dài kèm theo đau cơ, ho…

Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn còn sốt, xuất hiện dấu xuất huyết dưới da, được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue và viêm phổi. Mẫu dịch não tủy và máu đã được gửi xét nghiệm để làm rõ tác nhân gây bệnh.

Đáng chú ý, trước đó, cả 3 trường hợp trên đều tiếp xúc 1 người (đã tử vong vào tháng 3-2026) với các biểu hiện như: sốt cao, xuất huyết dưới da và tụt huyết áp.

Sau khi phát hiện các ca nghi mắc bệnh, ngành y tế địa phương đã tiến hành phun thuốc dập dịch và tuyên truyền cho người dân. Đến nay, Cà Mau không ghi nhận ca nghi viêm não mô cầu mới.

Những ngày qua, rất đông người dân đã đến các trung tâm tiêm chủng trên địa bàn Cà Mau để tiêm vắc-xin phòng viêm não mô cầu.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 24 ca mắc bệnh do não mô cầu, trong đó 4 trường hợp tử vong. Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh do não mô cầu là nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis, lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng.Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây viêm màng não mủ hoặc nhiễm khuẩn huyết, để lại di chứng nặng như điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.



