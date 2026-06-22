Kẹp 1 tờ giấy vào tủ lạnh, tôi hối hận vì 30 năm cuộc đời chưa biết cách này sớm hơn

Nhiều gia đình sử dụng tủ lạnh suốt hàng chục năm nhưng chưa từng biết đến một mẹo đơn giản này.

Mẹo kẹp giấy vào cửa tủ lạnh có tác dụng gì?

Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục 24/24 giờ để bảo quản thực phẩm, vì vậy bất kỳ sự thất thoát hơi lạnh nào cũng có thể khiến điện năng tiêu thụ tăng lên đáng kể. Đặc biệt, ở các dòng tủ lạnh hai cánh, ngăn mát thường được mở ra nhiều lần mỗi ngày. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhu cầu sử dụng cao, tần suất đóng mở còn lớn hơn.

Sau một thời gian sử dụng, gioăng cao su ở cánh cửa có thể bị lão hóa, biến dạng hoặc mất độ đàn hồi, khiến cửa không còn khít như ban đầu. Khi đó, hơi lạnh dễ dàng thoát ra ngoài, buộc máy nén phải hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ bên trong. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng lên mà nhiều người không nhận ra.

Để kiểm tra, hãy mở cửa ngăn mát và đặt một tờ giấy vào giữa mép cửa và thân tủ rồi đóng lại. Sau đó, dùng tay kéo nhẹ tờ giấy ra ngoài.

Sau khi kẹp tờ giấy vào giữa thân tủ và cánh cửa rồi đóng lại, bạn hãy thử kéo nhẹ tờ giấy ra ngoài để kiểm tra độ kín của cửa tủ.

Nếu tờ giấy bị giữ chặt và khó rút ra, điều đó cho thấy gioăng cao su vẫn còn độ bám tốt, cửa tủ đóng kín và khả năng giữ lạnh đang hoạt động hiệu quả. Ngược lại, nếu tờ giấy dễ dàng được kéo ra hoặc tự tuột xuống, rất có thể gioăng cửa đã bị lão hóa, giảm độ đàn hồi hoặc không còn đủ lực hút.

Khi cửa tủ lạnh không khép kín hoàn toàn, không khí nóng từ bên ngoài sẽ liên tục xâm nhập vào bên trong. Điều này khiến nhiệt độ trong tủ khó đạt mức cài đặt, buộc hệ thống làm lạnh phải vận hành thường xuyên hơn để bù lại lượng hơi lạnh bị thất thoát. Hệ quả là điện năng tiêu thụ tăng lên, trong khi hiệu quả bảo quản thực phẩm lại giảm sút.

Tình trạng này thường xuất hiện nhiều ở ngăn mát do đây là khu vực được mở ra thường xuyên trong ngày. Trong khi đó, ngăn đông ít bị tác động hơn vì tần suất sử dụng thấp hơn.

Thực tế cho thấy, một chiếc tủ lạnh mới thường có khả năng làm lạnh nhanh và mức tiêu thụ điện khá thấp. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, các bộ phận như gioăng cao su có thể xuống cấp, khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả và hao điện hơn trước.

Vì vậy, việc kiểm tra độ kín của cửa tủ bằng một tờ giấy đơn giản nên được thực hiện định kỳ. Đây là cách nhanh chóng giúp phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng, góp phần tiết kiệm điện năng và duy trì hiệu quả vận hành của tủ lạnh trong thời gian dài.

Mẹo xử lý khi gioăng cửa tủ lạnh bị lỏng

Nếu phát hiện gioăng cao su ở cửa tủ lạnh không còn bám chặt như trước, bạn có thể thử một biện pháp đơn giản tại nhà bằng máy sấy tóc để cải thiện độ kín của cửa tủ.

Trước hết, hãy bật máy sấy ở mức nhiệt cao và đưa luồng khí nóng dọc theo toàn bộ phần gioăng cao su trên cánh cửa. Nên thực hiện đều tay từ trên xuống dưới để toàn bộ vòng gioăng được làm nóng đồng đều.

Nhiệt độ từ máy sấy có thể giúp lớp cao su mềm hơn, tăng độ đàn hồi và phục hồi phần nào khả năng bám khít vào thân tủ. Nhờ đó, cửa tủ đóng kín hơn, hạn chế tình trạng hơi lạnh thất thoát ra ngoài hoặc không khí nóng xâm nhập vào bên trong.

Khi khả năng giữ kín được cải thiện, hệ thống làm lạnh sẽ không phải hoạt động liên tục để bù nhiệt, từ đó giúp tủ lạnh vận hành hiệu quả hơn và giảm lượng điện năng tiêu thụ.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể kiểm tra lại bằng phương pháp kẹp tờ giấy vào tủ như mẹo trên.

Trong trường hợp đã thử xử lý bằng nhiệt nhưng tờ giấy vẫn dễ dàng rút ra hoặc tự rơi xuống, rất có thể gioăng cao su đã bị lão hóa nghiêm trọng. Lúc này, giải pháp hiệu quả nhất là thay mới gioăng cửa để đảm bảo khả năng giữ lạnh và tránh lãng phí điện năng trong quá trình sử dụng.

(Tổng hợp)