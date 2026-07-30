Kênh đào Funan Techo của Campuchia có cú hích lớn: Trung Quốc rót 400 triệu USD - Điều gì sắp diễn ra?

Trung Quốc đã phê duyệt khoản vay lãi suất thấp 200 triệu USD cho hệ thống âu tàu và thủy lợi của kênh đào Funan Techo, cùng khoản viện trợ 200 triệu USD để xây cầu trên kênh đào.

Trang Kiripost (Campuchia) ngày 29/7 đưa tin, theo Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol, nước này đã nhận được khoản vay ưu đãi trị giá 200 triệu USD cũng như khoản viện trợ không hoàn lại 200 triệu USD từ Trung Quốc để xây dựng kênh đào Funan Techo trị giá 1,7 tỷ USD.

Quốc kỳ Campuchia tại lễ khởi công kênh đào Funan Techo ở làng Prek Takeo, tỉnh Kendal, Campuchia, vào ngày 5/8/2024. Dự án này do Trung Quốc tài trợ, nối liền thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kep ở bờ biển phía nam Campuchia. Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Mỹ, Phó Thủ tướng Chanthol, đồng thời là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia, cho biết các nhà đầu tư đang được khuyến khích đầu tư vào đất nước này nhờ chính phủ thân thiện với doanh nghiệp, lực lượng lao động trẻ trung và năng động, cùng với cơ sở hạ tầng hiện đại.

Ông nói thêm rằng Campuchia đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất và hậu cần của ASEAN.

“Chúng tôi đã được Trung Quốc chấp thuận khoản vay 200 triệu USD để xây dựng âu tàu và hệ thống thủy lợi của kênh đào [Funan Techo]. Điều khoản rất tốt: lãi suất 1,25%, thời hạn vay 20 năm cho âu tàu đó. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ cấp thêm 200 triệu USD để xây dựng 6 hoặc 7 cây cầu bắc qua kênh đào”, ông Chanthol nói.

Ngoài ra, các khoản vay hợp vốn (hình thức cấp tín dụng trong đó một nhóm các tổ chức tín dụng cùng góp vốn để cho một khách hàng vay) từ Trung Quốc sẽ cung cấp gần 1 tỷ USD cho nhà thầu xây dựng kênh đào.

Phó Thủ tướng Campuchia nói: “Kênh đào là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với vận tải đường thủy nội địa ở Campuchia. Chúng tôi muốn chuyển từ vận tải đường bộ sang vận tải đường thủy nội địa để giảm thiệt hại và tai nạn đường bộ, cũng như chi phí vận chuyển, thời gian vận chuyển và lượng khí thải CO2 nhờ việc xây dựng kênh đào.”

“Vì vậy, điều chúng tôi làm là tạo ra môi trường để Campuchia phát triển; để làm cho chiếc bánh lớn hơn để mọi người đều được hưởng lợi từ chiếc bánh đó”, ông Chanthol nói, đồng thời cho biết dự án kênh đào này sẽ giúp “mở rộng hợp tác với nước láng giềng”.

Theo lời người phát ngôn của Bộ Công trình công cộng và Giao thông vận tải Campuchia Phan Rim, dự án kênh đào Funan Techo trải dài 180 km, bắt đầu từ khu vực Prek Takeo thuộc sông Mekong, chảy qua Prek Ta Ek thuộc sông Bassac đến Prek Ta Hing thuộc sông Bassac ở huyện Koh Thom, rồi tiếp tục chảy đến tỉnh Kep.

“Tuyến đường thủy này chảy qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, nơi có 1,6 triệu người sinh sống dọc theo hai bên bờ kênh”, ông Phan Rim nói.

Kiripost đã liên hệ với người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Meas Sok Sensan để cập nhật về tiến độ của dự án, nhưng ông chưa phản hồi vào thời điểm bài báo được đăng tải.

Vào tháng 2/2026, ông Meas Sok Sensan từng xác nhận rằng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã bắt đầu giải quyết các vấn đề về đất đai liên quan đến người dân địa phương trong khu vực dự án. Việc giải quyết các tác động này phù hợp với kế hoạch xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Cuối tháng 5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, sau khi dự án kênh đào Funan Techo hoàn thành, chính phủ nước này cũng sẽ khôi phục thêm các tuyến đường thủy để kết nối kênh đào với các tỉnh khác, bao gồm Kampong Chhnang hoặc Kratie, nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi hơn, đặc biệt là vận chuyển nông sản của Campuchia.



