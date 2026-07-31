Kei car BYD Racco chốt giá rẻ nhất phân khúc, nhưng giá lăn bánh đắt nhất thị trường vì chính sách đặc biệt tại Nhật Bản

Trên lý thuyết, BYD Racco có giá thấp hơn Nissan và Mitsubishi, nhưng quy định trợ cấp của Nhật Bản khiến cả hai đối thủ nội địa này có giá vận hành rẻ hơn.

BYD đã chính thức ra mắt Racco EV tại Nhật Bản, trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên ngoài Nhật Bản chế tạo xe kei car. Xe có mức giá cạnh tranh, phạm vi hoạt động dẫn đầu phân khúc, chế độ bảo hành mạnh mẽ và danh sách dài các công nghệ và trang bị an toàn tiêu chuẩn.

Chiếc xe lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/2025. Giờ đây, BYD đã công bố giá bán toàn bộ dòng sản phẩm và xác nhận thông số kỹ thuật trên mọi phiên bản.

Điểm nổi bật là giá khởi điểm 2,145 triệu yên, tương đương 345 triệu đồng trước khi tính trợ cấp địa phương. Để so sánh, Nissan Sakura EV và Mitsubishi eK X EV vừa được nâng cấp gần đây có giá niêm yết khoảng 2,45 triệu yên, tương đương 394 triệu đồng.

BYD Racco mang thiết kế kei car đặc trưng của thị trường Nhật. Ảnh: BYD

BYD bất lợi trước đối thủ nội địa

Mẫu xe mới đến từ Trung Quốc có giá bán thấp hơn, nhưng lại gặp bất lợi so với các đối thủ Nhật Bản. Theo quy định của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), trợ cấp dựa trên hệ thống chấm điểm, cân nhắc đến sản xuất trong nước, nguồn cung cấp pin, đầu tư vào mạng lưới trạm sạc trong nước và khả năng hỗ trợ thiên tai.

Hệ thống này cho phép các mẫu xe kei không phát thải từ các thương hiệu nội địa đủ điều kiện nhận mức trợ cấp tối đa là 580.000 yên, tương đương 93,4 triệu đồng, trong khi các mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc như BYD chỉ có thể nhận được khoản trợ cấp cơ bản là 150.000 yên, tương đương 24,1 triệu đồng.

Vì trợ cấp của chính quyền địa phương được cộng dồn với trợ cấp quốc gia, một cư dân Tokyo có thể mua một chiếc Racco với giá chỉ từ 1,545 triệu yên, khoảng 248,4 triệu đồng. Cùng một người mua đó có thể chọn Nissan Sakura EV hoặc Mitsubishi eK X EV với giá chưa đến 1,3 triệu yên, tức dưới 209 triệu đồng.

Hàng rào chính sách khiến chi phí lăn bánh của BYD Racco trở nên đắt đỏ. Ảnh: BYD

BYD Racco vượt trội hơn về trang bị

Mặc dù không phải là mẫu xe kei điện rẻ nhất trên thị trường sau khi trừ đi các khoản trợ cấp, nhưng BYD Racco lại chiếm ưu thế về thông số kỹ thuật và trang bị tiêu chuẩn, tạo nên sức hấp dẫn mạnh.

Phiên bản Racco 200 cơ bản sử dụng bộ pin 22,40 kWh cho phạm vi hoạt động WLTC là 210 km. Các phiên bản Racco 300 Plus và 300 Premium nâng cấp lên pin 35,84 kWh, mở rộng phạm vi hoạt động lên 320 km. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh hơn lên đến 6 kW AC và 50 kW DC, có chức năng làm nóng pin trước cho mùa đông, cùng khả năng V2H và V2L.

Tất cả phiên bản đều sử dụng động cơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất 63 mã lực và mô-men xoắn 160 Nm. Đây là mức cao nhất đối với dòng xe kei car. BYD cho biết 90% các bộ phận của Racco, bao gồm cả pin và động cơ điện, đều được sản xuất nội bộ.

Khu vực khoang lái BYD Racco. Ảnh: BYD

Racco được xây dựng dựa trên nền tảng e-Platform 3.0 của BYD, sử dụng công nghệ pin LFP Blade cấu trúc Cell-to-Body (CTB) và mô-đun"X-PACK". Xe cũng được trang bị hệ thống treo tùy chỉnh được thiết kế đặc biệt cho đường xá Nhật Bản và phanh đĩa 4 bánh, điều hiếm thấy trong phân khúc này.

Về kiểu dáng, xe có dáng vẻ quen thuộc của dòng xe wagon và hình dáng vuông vức được thiết kế để tối đa hóa không gian nội thất trong khi vẫn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về kích thước đối với xe kei, với chiều dài 3.395 mm. Những yếu tố giúp BYD Racco nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh bao gồm đèn LED hiện đại, cửa trượt tiện dụng và kiểu dáng cao hơn một chút.

Xe có nhiều điểm nổi trội về trang bị so với các đối thủ nội địa. Ảnh: BYD

Bên trong, phiên bản cơ bản được trang bị tiêu chuẩn cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình thông tin giải trí 10,1 inch, trong khi các phiên bản cao cấp hơn nâng cấp lên màn hình cảm ứng lớn hơn 12,3 inch. Lưu ý rằng hầu hết các xe kei car đều không có màn hình trong cấu hình cơ bản. Toàn bộ dòng xe đều hỗ trợ cập nhật qua mạng (OTA) và được trang bị 6 túi khí.

Phiên bản cao cấp nhất BYD Racco 300 Premium có thêm giá đỡ ô, hệ thống phát hiện sự hiện diện của trẻ em, cửa trượt rảnh tay với đèn chiếu dẫn hướng, bọc ghế da tổng hợp màu đen và be, và giá đỡ cốc có sưởi. Về tính thực dụng, BYD hứa hẹn chiều dài, chiều rộng và chiều cao nội thất hàng đầu phân khúc, cùng với các ngăn chứa đồ rộng rãi. Khoang hành lý có dung tích 280 lít, mở rộng lên đến 1.372 lít khi gập ghế.