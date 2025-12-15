"Kẻ thù truyền kiếp" của mùi tanh: Cho vào khi nấu gà sẽ khử sạch mùi, luộc lên ngọt thịt không cần mì chính

Luộc gà tưởng chừng là công đoạn đơn giản, nhưng không ít người vẫn gặp tình trạng luộc xong thịt gà có mùi tanh, kém thơm, nhất là với gà ta hoặc gà già. Thực tế, để gà luộc ngon và không tanh, điều quan trọng không chỉ nằm ở cách luộc mà còn ở khâu sơ chế ban đầu và nguyên liệu cho vào nồi đúng lúc. Chỉ cần làm đúng hai bước này, món gà luộc sẽ thơm ngọt tự nhiên, da vàng đẹp và không hề có mùi khó chịu.

Dưới đây là những nguyên liệu "khắc tinh" của mùi tanh khi luộc gà.

Lúc sơ chế: Khử mùi tanh ngay từ đầu

1. Muối hạt

Muối hạt là nguyên liệu cơ bản nhưng rất quan trọng khi sơ chế gà. Dùng muối chà xát đều lên toàn bộ thân gà, đặc biệt là phần da và bên trong bụng, sẽ giúp loại bỏ nhớt và mùi hôi tự nhiên. Chà kỹ trong vài phút rồi rửa sạch lại bằng nước sẽ giúp gà sạch và bớt tanh rõ rệt.

2. Gừng đập dập

Gừng có tính ấm và mùi thơm mạnh, giúp khử mùi tanh của thịt gà rất hiệu quả. Khi sơ chế, có thể đập dập gừng rồi chà trực tiếp lên thân gà cùng với muối. Cách này đặc biệt phù hợp với gà ta hoặc gà nuôi lâu ngày, giúp thịt gà thơm hơn ngay từ bước đầu.

3. Rượu trắng hoặc giấm

Rượu trắng hoặc giấm thường được dùng để khử mùi hôi và làm sạch thịt. Chỉ cần xoa đều một lượng nhỏ lên thân gà, để vài phút rồi rửa lại, mùi tanh sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, rượu và giấm còn giúp da gà sạch hơn, không bị mùi khó chịu khi luộc.

4. Chanh hoặc quất

Nếu không dùng rượu hay giấm, chanh hoặc quất là lựa chọn thay thế phù hợp. Axit tự nhiên trong chanh giúp khử mùi tanh, làm sạch da gà và giúp da sáng màu hơn. Chỉ cần chà nhẹ rồi rửa sạch là gà đã sẵn sàng cho bước luộc.

Lúc luộc gà: Tạo mùi thơm, át tanh tự nhiên

1. Muối hạt

Cho một lượng muối vừa phải vào nước luộc giúp thịt gà đậm đà từ bên trong, đồng thời hạn chế mùi tanh còn sót lại. Muối cũng giúp giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt, khiến món gà luộc tròn vị hơn.

2. Gừng

Gừng tiếp tục phát huy tác dụng khi được cho vào nồi luộc. Vài lát gừng hoặc gừng đập dập giúp nước luộc thơm hơn, át mùi tanh và làm thịt gà dậy mùi rất rõ rệt.

3. Hành tím

Hành tím đập dập mang lại mùi thơm dịu nhẹ cho nồi gà luộc. Gia vị này giúp thịt gà ngọt hơn, không bị mùi hôi và khiến nước luộc trong, thơm tự nhiên.

4. Hành lá

Hành lá khi cho vào nồi luộc sẽ tạo mùi thơm nhẹ, không quá nồng. Đây là nguyên liệu giúp cân bằng mùi vị, làm món gà luộc dễ ăn và không bị tanh.

5. Sả đập dập

Sả có mùi thơm mạnh, rất phù hợp để luộc gà ta hoặc gà già. Khi cho sả vào nồi, mùi tanh gần như bị át hoàn toàn, thay vào đó là hương thơm dễ chịu, giúp món gà hấp dẫn hơn.

6. Lá chanh

Lá chanh là "gia vị cuối" giúp món gà luộc dậy mùi đặc trưng. Chỉ cần vò nhẹ lá chanh rồi cho vào nồi trước khi tắt bếp, thịt gà sẽ có hương thơm rất riêng mà không bị đắng.

Lưu ý để gà luộc ngon hơn

Nên cho gà vào nồi nước lạnh ngay từ đầu và đun với lửa vừa để gà chín đều, không bị khô hay sinh mùi tanh. Khi gà chín, vớt ra ngâm nước lạnh vài phút giúp da săn, bóng và không ám mùi.

Tổng hợp