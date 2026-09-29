Kê khai sai giá thuốc, Công ty dược phẩm Đạt Vi Phú bị phạt 25 triệu đồng

Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú bị phạt 25 triệu đồng vì kê khai không đúng giá bán thuốc thiết yếu Ozzy40.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú do kê khai không đúng giá bán một mặt hàng thuốc thiết yếu.

Theo quyết định, Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú có trụ sở tại Khu công nghiệp Mỹ Phước I, phường Thới Hòa, TP.HCM. Doanh nghiệp thực hiện hành vi kê khai không đúng giá bán đối với thuốc Ozzy40, số đăng ký 893110910524.

Hành vi này được xác định vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 87/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 114/2026/NĐ-CP.

Cục Quản lý Dược quyết định phạt doanh nghiệp 25 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú còn bị buộc thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện với hành vi vi phạm quy định.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.