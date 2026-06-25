HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kẻ dùng dao chém loạt kính ô tô đỗ trên phố Hà Nội khai gì?

Minh Tuệ
|

Trần Văn Long khai nhận, sau mâu thuẫn ở quán karaoke, hắn cầm dao đi tìm đối thủ nhưng không thấy liền chém loạt kính ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công.

Công an phường Tây Hồ ra quyết định tạm giữ Trần Văn Long (SN 1988; trú ở xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Long là kẻ dùng dao chém loạt kính ô tô đỗ trên phố cách đây 3 ngày.

Kẻ dùng dao chém kính ô tô ở Hà Nội bị bắt giữ sau mâu thuẫn karaoke - Ảnh 1.

Trần Văn Long tại cơ quan công an.

Trần Văn Long khai nhận, trước đó do có mâu thuẫn, xích mích với một nhóm người (không quen biết) trong lúc hát karaoke nên Long đã cầm dao phay, dao gọt hoa quả đi tìm nhóm trên để giải quyết mâu thuẫn nhưng không tìm thấy.

Long đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường.

Kẻ dùng dao chém kính ô tô ở Hà Nội bị bắt giữ sau mâu thuẫn karaoke - Ảnh 2.

Nhiều ô tô bị Long dùng dao chém thủng kính.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, hồi 23h ngày 22/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo có đối tượng cầm dao chém vào kính một số ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ.

Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh và Công an phường Tây Hồ triển khai đến hiện trường, khống chế đối tượng cùng cùng tang vật là 2 con dao về trụ sở công an phường để đấu tranh, làm rõ.

Tại trụ sở, lực lượng công an xác định danh tính người đàn ông gây ra vụ việc là Trần Văn Long. Long có tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an phường Tây Hồ đang điều tra làm rõ hành vi của Trần Văn Long, xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định.

Hỗn chiến trong đêm khiến 2 người nhập viện
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

chém kính ô tô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại