Chủ đề về Jeon Ji Hyun đang được netizen thảo luận sôi nổi trên MXH.

Mới đây, một topic trên diễn đàn nổi tiếng theQoo với tiêu đề: "Jeon Ji Hyun không phải con người" với hình ảnh của nữ diễn viên trong buổi cinetour gần đây đã bất ngờ thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn bình luận. Chủ đề này nhanh chóng được cư dân mạng Hàn Quốc chia sẻ rầm rộ sau khi loạt hình ảnh mới của nữ diễn viên trong quá trình quảng bá dự án Colony xuất hiện.

Hình ảnh của Jeon Ji Hyun trong buổi cinetour khiến netizen thốt lên cô không phải con người

Theo đó, điều khiến dân tình sửng sốt là nhan sắc gần như "đóng băng thời gian" của Jeon Ji Hyun. Dù đã bước sang tuổi 45, nữ diễn viên vẫn sở hữu gương mặt săn chắc, làn da căng bóng, đường nét sắc sảo cùng thần thái sang trọng hiếm có. Đó là chưa kể phần body cũng cực kỳ mãn nhãn khi khoe vóc dáng cao ráo, thon thả và tự tin khoe cơ bụng số 11 săn chắc. Không ít người nhận xét vóc dáng của cô còn khiến nhiều ngôi sao trẻ phải dè chừng, trong khi người đẹp này đã trải qua hai lần sinh con.

Từ visual đến body đều mãn nhãn

Từ những hình ảnh hiện tại, netizen tiếp tục "đào" lại loạt khoảnh khắc đình đám trong quá khứ của Jeon Ji Hyun. Điều ngạc nhiên hơn cả là sau hơn hai thập kỷ hoạt động, nhan sắc của cô gần như không thay đổi. Từ thời Cô Nàng Ngổ Ngáo, Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh cho đến hiện tại, Jeon Ji Hyun vẫn giữ nguyên khí chất minh tinh với gương mặt nhỏ, sống mũi thanh tú, đôi mắt sắc sảo cùng thần thái lạnh lùng rất riêng.

Visual top đầu từ thời Cô Nàng Ngổ Ngáo

Thêm phần mặn mà khi qua Vì Sao Đưa Anh Tới

Tới Huyền Thoại Biển Xanh thì càng trẻ ra, nét đẹp tự nhiên khó ai sánh được

Và đây là trong cinetour Colony, sau 25 năm kể từ Cô Nàng Ngổ Ngáo

Nhiều người còn hài hước bình luận rằng nếu chỉ nhìn ảnh mà không biết tuổi thật, rất khó tin Jeon Ji Hyun đã là mẹ của hai con và hoạt động trong làng giải trí hơn 25 năm. Theo nhiều khán giả, cô không níu kéo tuổi trẻ bằng những phong cách trẻ hóa quá đà mà chứng minh vẻ đẹp tự nhiên với phong cách cách ngày càng đằm thắm, sang trọng và quyền lực hơn theo thời gian.

Dưới topic trên theQoo, hàng loạt bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho nữ diễn viên:

- Jeon Ji Hyun không phải con người thật rồi

- 45 tuổi mà thế này thì chịu

- Không thấy già đi, chỉ thấy ngày càng sang

- Đây mới đúng là định nghĩa của lão hóa ngược

- Mặt đẹp đã đành, body còn đáng sợ hơn

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi vụt sáng thành ngôi sao châu Á nhờ Cô Nàng Ngổ Ngáo. Trong hơn hai thập kỷ, cô liên tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đình đám như The Thieves, The Berlin File, Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh, Kingdom: Ashin of the North... Không chỉ được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc, Jeon Ji Hyun còn là cái tên bảo chứng cho cả sức hút phòng vé lẫn màn ảnh nhỏ. Mới đây nhất, cô vừa quay trở lại với bom tấn zombie đang gây bão phòng vé Colony.