Jennie và tình trẻ giống Hoà Minzy với chồng quân nhân như “2 giọt nước”

Jennie khiến cõi mạng Việt xôn xao vì khoảnh khắc tình tứ bên

Mới đây, Jennie bất ngờ đăng tải một đoạn video hậu trường mới bên cạnh Nah Kai - nam chính trong MV Less Than A Lover. Ngay sau khi được chia sẻ, khoảnh khắc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội nhờ sự tương tác tự nhiên và đầy thân mật giữa cả hai.

Clip Jennie đăng tải thân mật cùng bạn diễn nam

Trong clip, Jennie và Nah Kai xuất hiện trong khung cảnh bãi biển ngập nắng, mang đậm không khí mùa hè lãng mạn. Cả hai cùng đi dạo dọc bờ cát, trò chuyện và cười đùa khá thoải mái như một cặp đôi thực sự đang tận hưởng kỳ nghỉ riêng. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc nam người mẫu bất ngờ dùng một tay bế bổng Jennie lên khỏi mặt đất trong sự ngỡ ngàng xen lẫn thích thú của nữ ca sĩ. Jennie ngay lập tức bật cười, không hề tỏ ra lúng túng mà còn chủ động vòng tay qua vai bạn diễn, tạo nên một khung hình vừa tự nhiên vừa tình tứ.

Jennie cùng bạn diễn tình tứ trên bãi biển

Tuy nhiên, bên cạnh sự thích thú, khán giả Việt Nam lại nhanh chóng nhận ra một điểm tương đồng khá thú vị. Nhiều người cho rằng khoảnh khắc Jennie được bế bổng có nét giống với đoạn video từng “gây bão” của Hòa Minzy và chồng quân nhân trước đây. Khi mới công khai mối quan hệ, nữ ca sĩ Việt cũng từng khiến mạng xã hội xôn xao với hình ảnh được bạn trai dùng một tay bế lên đầy dứt khoát nhưng vẫn rất tình cảm. Chính khoảnh khắc đó từng trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi, được chia sẻ lại liên tục và được xem như một trong những video ngọt ngào đáng nhớ của cặp đôi.

Đoạn clip của Hòa Minzy và chồng đang được quan tâm trên mạng xã hội

Dân mạng Việt liên tưởng đến hình ảnh của Hòa Minzy và chồng quân nhân

Vì sự trùng hợp bất ngờ này, hàng loạt bình luận hài hước đã xuất hiện dưới video của Jennie. Vốn dĩ khoảnh khắc các cặp đôi bế bồng nhau trên biển đang là một trend nổi tiếng ở TikTok Việt Nam. Không ít người dùng mạng còn đùa rằng có lẽ thành viên BLACKPINK đã “xem TikTok Việt Nam quá nhiều”, nên vô tình tái hiện lại một khoảnh khắc từng khiến cộng đồng mạng trong nước “dậy sóng”. Những phản ứng vui vẻ này càng khiến đoạn video lan truyền mạnh hơn, biến nó thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn giải trí.

Trước đó, Jennie phát hành Less Than A Lover ngày 24/7

Trước đó, Jennie phát hành Less Than A Lover ngày 24/7, tái hiện chuyện tình mùa hè tại Tây Ban Nha. Cô và bạn diễn Nah Kai xuất hiện như một cặp đôi đi nghỉ, cùng dạo phố, xem ảnh, chạy trên hành lang, ngồi xe bán tải và nắm tay giữa cánh đồng.

MV không có nhiều cao trào mà tập trung vào cảm xúc, ánh mắt và những khoảnh khắc chạm nhẹ, tạo cảm giác như một cuốn nhật ký tình yêu. Jennie và Nah Kai tương tác tự nhiên với loạt cảnh ôm, nắm tay và tựa sát, mang màu sắc lãng mạn xuyên suốt.

chrome-capture-2026-07-24-3-113834-1784868081863-1784868082210719921553-102829.gif

MV có nhiều cảnh tình tứ của cả hai

Đáng chú ý, Nah Kai trùng tên với Kai (EXO) – bạn trai cũ của Jennie, đồng thời có ngoại hình được so sánh với V (BTS), khiến anh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Nah Kai sinh năm 2002, kém Jennie 6 tuổi, là người mẫu Đài Loan (Trung Quốc) hoạt động tại Seoul, cao 1,8 m và thuộc GRANbrew. Anh từng tham gia nhiều dự án thời trang như Low Classic Spring 2026 và chiến dịch BVLGARI trên ARENA Korea .

Sau khi MV ra mắt, Nah Kai nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội không chỉ vì vai trò nam chính trong sản phẩm của Jennie, mà còn bởi loạt phát ngôn và hoạt động cá nhân trên các nền tảng trực tuyến.

Sau khi MV ra mắt, Nah Kai nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội

Cụ thể, anh từng đăng tải một số dòng trạng thái nhắc đến việc tên tuổi của mình đang được bàn luận rộng rãi, dù bằng tiếng Trung hay tiếng Anh, kèm theo thái độ khá thoải mái trước sự chú ý bất ngờ từ công chúng. Bên cạnh đó, một người bạn thân của Nah Kai cũng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cuộc gọi video kéo dài hơn một giờ và úp mở rằng đã nghe được “nhiều câu chuyện hậu trường” trong quá trình quay MV, nhưng không thể tiết lộ chi tiết.

Kai nhận về nhiều chỉ trích vì thái độ thiếu chuyên nghiệp

Những động thái này nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ Jennie. Một bộ phận khán giả cho rằng việc nhắc đến hậu trường theo cách mập mờ, kết hợp với các phát ngôn mang tính gợi mở, có thể khiến công chúng hiểu lầm hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh của dự án. Từ đó, Nah Kai bị một số ý kiến chỉ trích là thiếu tinh tế trong cách ứng xử khi tham gia vào một sản phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ quốc tế có sức ảnh hưởng lớn.

Những khoảnh khắc tình tứ của Jennie và KAi tiếp tục lan truyền mạnh trên mạng xã hội

Trước chỉ trích, Nah Kai đáp lại khá thản nhiên, tiếp tục khiến tranh luận gia tăng. Dù vậy, việc xuất hiện trong MV của Jennie vẫn giúp anh được chú ý rộng rãi, với loạt khoảnh khắc tình tứ trong Less Than A Lover tiếp tục lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Ảnh: X/ IG