Jennie (BLACKPINK) nóng bỏng trong vòng tay "hồng hài nhi" kém 6 tuổi trên du thuyền

Đoạn clip ghi lại cảnh Jennie (BLACKPINK) tình tứ bên “hồng hài nhi” khiến V (BTS) bị réo gọi khắp cõi mạng.

Sáng 23/7, Jennie (BLACKPINK) bất ngờ khiến mạng xã hội nổ tung khi tung clip 11 giây nhá hàng cho sản phẩm âm nhạc mới mang tên Less Than A Lover. Trong đoạn video gây xôn xao, nàng rapper Hắc Hường và bạn diễn nam tình tứ tràn màn hình, khiến công chúng không thể rời mắt dù chỉ 1 giây. Trước ống kính, nữ idol sinh năm 1997 diện áo ngực gợi cảm, cực nóng bỏng trong vòng tay của nam chính MV Less Than A Lover.

Chỉ sau 1 giờ đăng tải, clip đã thu về 1,5 triệu lượt xem cùng 600 ngàn lượt thả tim. Trên các diễn đàn mạng xã hội, đoạn clip ngắn đã khiến cộng đồng mạng thảo luận không ngừng. Trong đó, không ít netizen giật mình trước ngoại hình chàng trai trong clip, bởi lẽ nhìn từ góc nghiêng, anh chàng này trông hao hao V (BTS) - tình cũ của Jennie. Chưa dừng lại ở đó, danh tính của mỹ nam trong clip do Jennie đăng lên cũng khiến cả mạng xã hội phải ồn. Được biết, anh chàng này tên Nah Kai, hiện gây bàn tán vì có tên gần giống với mối tình đầu của Jennie - Kai (nhóm EXO).

Jennie gây sốt khi tung video ghi lại cảnh cô diện trang phục gợi cảm, xuất hiện tình tứ bên chàng thơ kém 6 tuổi Nah Kai. Nguồn: TikTok

Bên cạnh vẻ ngoài nóng bỏng, nụ cười quyến rũ của cô nàng cũng khiến khán giả khó lòng rời mắt khỏi màn hình. Ảnh: X

Đặc biệt, góc nghiêng của nam chính trong clip khiến công chúng liên tưởng ngay tới V. Ảnh: X

Trước đó, trong hình ảnh nhá hàng đầu tiên cho MV Less Than A Lover, Jennie bất ngờ “dội bom” mạng xã hội bằng hình ảnh tựa vai Nah Kai đầy tình tứ. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang vô cùng tò mò xem rốt cuộc nàng rapper BLACKPINK có dụng ý gì khi hợp tác cùng 1 nam người mẫu có điểm tương đồng với tận 2 tình cũ của cô. Thậm chí, dân tình cũng đang tiếp tục tích cực soi thêm chàng thơ trong MV của Jennie liệu còn có điểm chung nào với G-Dragon hay không. Được biết, G-Dragon là 1 tình cũ khác của nàng rapper Hắc Hường.

Hiện, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn MV Less Than A Lover sẽ cài cắm, ẩn ý nhiều chi tiết liên quan tới Kai (EXO) và V. Nhưng đây mới chỉ là suy đoán từ công chúng còn thực hư ra sao thì khán giả phải chờ tới lúc MV ra mắt mới có thể tỏ tường được.

Kai - V đồng loạt bị réo gọi sau khi Jennie tung loạt ảnh và clip nhá hàng cho MV mới. Ảnh: X

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học New Zealand trước khi về nước và đầu quân cho YG Entertainment. Cô ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016. Jennie ngay lập tức gây chú ý với kỹ năng rap cực đỉnh và thần thái sang chảnh. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất lịch sử Kpop với hàng loạt bản hit tỷ view. Đến năm 2018, Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với bản hit mang tên SOLO. Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng và xác lập vị thế của cô như một nghệ sĩ độc lập đầy tài năng.

Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng cân mọi loại trang phục, Jennie được mệnh danh là “Chanel sống” và là 1 trong những IT Girl có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành thời trang thế giới. Cuối năm 2023, Jennie thành lập công ty riêng ODD ATELIER để phát triển sự nghiệp solo. Cô liên tục gặt hái thành công với các bản hợp tác quốc tế và các dự án âm nhạc cá nhân sâu sắc hơn, khẳng định tầm nhìn của một nữ doanh nhân kiêm nghệ sĩ thực thụ ở tuổi 30.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, sang chảnh trên sân khấu hay trong các bộ ảnh thời trang, Jennie ngoài đời được đồng nghiệp và người hâm mộ nhận xét là người khá nhút nhát, ấm áp và cực kỳ yêu thương động vật (đặc biệt là chú chó Kuma). Về đời tư, Jennie từng hẹn hò những nam thần đình đám Kpop như Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS). Hiện tại, người đẹp được cho là đang ở trong tình trạng độc thân sau 3 mối tình đã qua.

Jennie là thành viên nổi bật, hút fan hàng đầu trong BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, Nah Kai sinh năm 2002, kém Jennie tận 6 tuổi. Anh là nam người mẫu đến từ Đài Loan (Trung Quốc), đang hoạt động tích cực tại Seoul (Hàn Quốc).

Anh từng gây chú ý khi xuất hiện trong chiến dịch Low Classic Spring 2026, nơi visual mang hơi hướng vintage cùng phong thái tối giản giúp Kai nhanh chóng trở thành tâm điểm. Bên cạnh đó, nam người mẫu cũng góp mặt trong nhiều dự án của các thương hiệu thời trang và tạp chí, điển hình như BVLGARI trên ARENA Korea, xây dựng hình ảnh theo phong cách nghệ thuật và giàu tính điện ảnh.