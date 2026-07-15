Jennie bị báo quốc tế chấm 1 sao, mỉa mai "đến hát nhép cũng không xong"

Jennie (BLACKPINK) gây nhiều tranh cãi trong màn trình diễn trên sân khấu quốc tế.

Vừa qua, Jennie (BLACKPINK) liên tục góp mặt tại chuỗi lễ hội âm nhạc lớn ở châu Âu như Roskilde Festival (Đan Mạch), Open'er Festival (Ba Lan) và Mad Cool Festival (Tây Ban Nha). Tại Roskilde , nữ thần tượng mang đến set diễn kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ với loạt ca khúc trong album Rub y như Filter, Mantra, Handlebars, Love Hangover, Seoul City, ExtraL, like JENNIE..., đồng thời trình diễn cả những bài hát chưa phát hành như Lock It Down, Heaven và little less

Jennie (BLACKPINK) gây sốt khi xuất hiện liên tục tại các lễ hội âm nhạc lớn ở châu Âu

.Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng dành cho nàng “IT girl” toàn cầu, màn trình diễn của Jennie lại trở thành tâm điểm tranh cãi trên truyền thông quốc tế. Theo đó, nhiều tờ báo châu Âu đã đăng tải những bài review với lời bình gay gắt và dành số điểm thấp cho phần thể hiện của thành viên nhóm BLACKPINK.

Đáng chú ý nhất là GAFFA - tạp chí âm nhạc lớn nhất và lâu đời nhất tại Đan Mạch, trong bài đánh giá concert tại Roskilde Festival, tạp chí này chỉ chấm 1/6 sao cho Jennie và đặt tiêu đề: "(Tạm dịch) Jennie thậm chí hát nhép cũng không xong".

Theo cây bút của GAFFA, phần nhạc nền và giọng thu sẵn được mở quá lớn, nhiều thời điểm lấn át hoàn toàn giọng hát thật của nữ idol. Trang tin này cũng nhận xét Jennie thiếu năng lượng sân khấu và cho rằng đây lẽ ra phải là một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trong sự nghiệp solo của cô, nhưng kết quả lại gây thất vọng.

Đoạn clip đang viral trên mạng xã hội về việc Jennie sử dụng backtrack quá lớn trong màn trình diễn

Tạp chí âm nhạc lớn nhất của Đan Mạch chấm 1/6 sao và đặt tiêu đề: “Jennie hát nhép cũng không xong”

Không chỉ GAFFA, truyền thông Ba Lan cũng có những đánh giá không mấy tích cực. WP Kultura - chuyên trang văn hóa, giải trí thuộc cổng thông tin lớn WP đăng tải bài viết với tiêu đề mang hàm ý: "Không phải ngôi sao nào cũng tỏa sáng như nhau" khi nhắc đến sân khấu của Jennie tại Open'er Festival.

Bài viết cho rằng Jennie xuất hiện với vị thế headliner nhưng chưa tạo được màn trình diễn đủ sức thuyết phục. Theo WP Kultura, phần vocal backing (giọng hỗ trợ thu sẵn) được đẩy âm lượng quá lớn đến mức che lấp tiếng hát trực tiếp.

Trang báo này cũng nhận xét nếu những yếu tố còn lại thực sự xuất sắc thì khán giả có thể dễ dàng bỏ qua vấn đề này nhưng tổng thể sân khấu vẫn chưa đạt kỳ vọng dành cho một nghệ sĩ Kpop hàng đầu. Thậm chí, tác giả bài viết còn so sánh lượng khán giả của Jennie với màn trình diễn của Linkin Park tại cùng lễ hội năm trước và cho rằng sức hút của hai sân khấu có sự chênh lệch đáng kể.

WP Kultura - chuyên trang văn hóa, giải trí thuộc cổng thông tin lớn WP cũng đăng bài viết mang tiêu đề hàm ý: "Không phải ngôi sao nào cũng tỏa sáng như nhau"

Một bài bình luận khác của truyền thông quốc tế cũng gây chú ý khi sử dụng tiêu đề: " Tiếng hét và playback - Jennie tại Open'er". Tác giả nhận định trong phần đầu concert, Jennie gần như phụ thuộc hoàn toàn vào playback thay vì chỉ sử dụng half-playback như nhiều nghệ sĩ biểu diễn hiện nay. Theo bài viết, những cú máy cận chiếu lên màn hình LED vô tình khiến khán giả dễ nhận ra sự lệch giữa khẩu hình và phần âm thanh phát ra, từ đó làm dấy lên tranh cãi về việc nữ ca sĩ quá phụ thuộc vào giọng thu sẵn.

Một bài viết khác của truyền thông quốc tế cũng đặt vấn đề về tranh cãi Jennie lạm dụng playback

Trước đó, Jennie cũng gây tranh cãi vì phong cách biểu diễn ngày càng táo bạo tại các festival châu Âu. Trong nhiều fancam lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ diện các thiết kế lấy cảm hứng từ nội y, bodysuit cắt xẻ mạnh cùng nhiều động tác vũ đạo bị một bộ phận khán giả nhận xét là quá "nóng mắt". Bên cạnh đó, không ít clip còn ghi lại khoảnh khắc Jennie đưa micro ra khá xa khỏi miệng nhưng phần vocal vẫn vang lên rõ ràng, khiến nghi vấn lạm dụng backtrack tiếp tục bị đẩy lên cao trào.

Một trong những khoảnh khắc khiến Jennie nhận tranh cãi về màn trình diễn được cho là phản cảm

Đến Mad Cool Festival 2026 tại Madrid (Tây Ban Nha), Jennie vẫn giữ công thức quen thuộc với nhiều lần thay đổi trang phục, các thiết kế ôm sát và cắt xẻ táo bạo cùng loạt ca khúc trong album Ruby. Dù sân khấu nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ, phong cách trình diễn phóng khoáng của nữ ca sĩ tiếp tục tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc của Jennie tại Mad Cool Festival 2026

Trang phục và cả màn trình diễn của cô nàng vướng nhiều tranh cãi trái chiều

Kể từ khi tập trung phát triển sự nghiệp solo, Jennie theo đuổi hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và tự do hơn hẳn thời hoạt động cùng BLACKPINK. Người hâm mộ cho rằng đây là lựa chọn nghệ thuật phù hợp với định hướng cá nhân cũng như không khí của các lễ hội âm nhạc quốc tế. Tuy vậy, những lời chê từ truyền thông châu Âu lần này cho thấy không chỉ hình ảnh mà cả chất lượng biểu diễn trực tiếp của Jennie cũng liên tục bị “soi xét” và khiến mỗi lần cô bước lên sân khấu đều nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận.

Ảnh: X