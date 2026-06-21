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Israel triển khai tàu ngầm thường trực áp sát căn cứ của Houthi

Bạch Dương
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Động thái nói trên sẽ cho phép Hải quân Israel nhanh chóng đưa ra phản ứng cứng rắn với lực lượng vũ trang Houthi thân Iran.

Israel đang xem xét khả năng thiết lập sự hiện diện hải quân tại cảng Berbera ở Somali.

Theo Defense Network, mối quan hệ mới giữa hai nước có thể cho phép Hải quân Israel sử dụng địa điểm này để triển khai các tàu ngầm lớp Dolphin của mình .

Cảng Berbera nằm đối diện với Yemen. Vị trí địa lý nói trên mang lại cho Israel một điểm thuận lợi chiến lược để giám sát các hoạt động của lực lượng Houthi ở Yemen và Iran tại Vịnh Aden và phía Nam Biển Đỏ.

Ít nhất 1 tàu ngầm Dolphin đã được triển khai đến Vịnh Ba Tư để đối phó với những động thái leo thang có thể xảy ra từ phía Iran. Ngoài ra, tàu ngầm còn bảo vệ các giàn khoan khí ngoài khơi của Israel và kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng ở Địa Trung Hải.

Tàu ngầm lớp Dolphin có khả năng phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa hành trình Popeye Turbo do Israel phát triển, được ước tính có tầm bắn ít nhất 1.500km.

Vị trí của cảng Berbera giúp kiểm soát con đường biển có ý nghĩa chiến lược.

Lãnh đạo Somali đã hoan nghênh các khoản đầu tư của Israel và mở cửa cảng biển của mình, mặc dù hiện chưa có xác nhận chính thức nào về sự hiện diện lâu dài của các tàu ngầm Dolphin.

Cần nhớ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc công nhận chính quyền Somali để đổi lấy quyền thành lập một căn cứ hải quân, nhưng có vẻ như Israel đã cho thấy họ nhanh chân hơn đồng minh.

Khi có tàu chiến và tàu ngầm đối phương hiện diện thường trực ngay ngoài biển, các tay súng Houthi sẽ phải cẩn trọng hơn với mọi hành động của mình, bởi đòn tấn công có thể tới ngay tức thì.

Theo Defense Network
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