Israel tính phát triển chiến đấu cơ không người lái theo mẫu tiêm kích F-35

Israel đang xem xét một hướng đi mới cho không quân, với mục tiêu tăng năng lực tự chủ và giảm phụ thuộc bên ngoài.

Máy bay F-35.

Israel đang xem xét ý tưởng phát triển một mẫu tiêm kích lấy cảm hứng từ F-35 nhưng loại bỏ một yếu tố quan trọng: Phi công.

Một quan chức Israel giấu tên cho biết kế hoạch này nhằm mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước và giảm sự phụ thuộc của nước này vào nguồn viện trợ quân sự từ nước ngoài.

Theo đề xuất, mẫu chiến đấu cơ không người lái sẽ được trang bị các hệ thống cảm biến tiên tiến và khả năng tấn công chính xác, trong khi AI sẽ đảm nhiệm vai trò đưa ra quyết định trên máy bay.

Nền tảng này cũng được kỳ vọng sẽ tích hợp với các công nghệ tác chiến lấy mạng làm trung tâm, cho phép hoạt động như một máy bay không người lái hộ tống các tiêm kích có phi công.

Theo các nguồn tin, mẫu chiến đấu cơ tự hành này có thể làm thay đổi phương thức tác chiến trên không trong tương lai khi cho phép chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ có độ rủi ro cao mà không phải đặt phi công vào tình huống nguy hiểm.

Quan chức Israel cho biết các cuộc thảo luận hiện vẫn ở giai đoạn đầu và hợp tác quốc tế có thể góp phần định hình quá trình phát triển dự án.

Lấy F-35 làm nền tảng công nghệ

Do Lockheed Martin phát triển, F-35 sở hữu thiết kế tàng hình giúp máy bay hoạt động trong không phận có mức độ uy hiếp cao với nguy cơ bị phát hiện thấp hơn.

Hệ thống cảm biến tiên tiến của F-35 có khả năng thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu chiến trường từ nhiều nguồn, giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống cho lực lượng vận hành.

Theo bài viết, những năng lực về tàng hình và cảm biến của F-35 có thể trở thành nền tảng cho mẫu tiêm kích không người lái trong tương lai của Israel, kết hợp khả năng giảm tín hiệu radar, thu thập thông tin tình báo và vận hành tự động.

Hiện Israel đang vận hành 48 tiêm kích F-35 sau khi đặt mua ban đầu 50 chiếc. Năm 2024, nước này tiếp tục đặt mua thêm 50 máy bay, với những chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2031.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết F-35 đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến gần đây với Iran và "một lần nữa chứng minh sức mạnh của Không quân Israel cũng như vai trò quyết định trong việc bảo vệ Israel".

Đẩy mạnh phát triển sức mạnh không quân trong nước

Mẫu chiến đấu cơ được đề xuất là một phần trong chiến lược dài hạn của Israel nhằm từng bước thay thế các trang bị quân sự do Mỹ sản xuất bằng những nền tảng, công nghệ và hoạt động nghiên cứu do nước này tự phát triển trong thập kỷ tới.

Theo các quan chức, chiến lược này sẽ giúp Israel có thêm sự linh hoạt trong hoạt động quân sự bất kể những thay đổi về địa chính trị hoặc các hạn chế đối với xuất khẩu vũ khí.

So với các máy bay chiến thuật hiện có của Israel, mẫu chiến đấu cơ mới được định hướng thực hiện các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao, kết hợp khả năng tàng hình, hệ thống tác chiến tiên tiến và năng lực vận hành tự động.