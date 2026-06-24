Israel hé lộ vũ khí laser mới có thể hạ cả bầy 30 UAV chỉ trong 1 phút

GD&TĐ - Một công ty Israel vừa công bố hệ thống laser với cách đánh chặn khác biệt, hướng tới đối phó các cuộc tập kích UAV quy mô lớn.

Hệ thống DroneLight được gắn trên một phương tiện bánh xích.

Công ty khởi nghiệp Esh-Tech của Israel đã phát triển một loại vũ khí laser mới mang tên DroneLight nhằm đối phó với một trong những thách thức lớn nhất của phòng không hiện đại là các cuộc tấn công bằng bầy đàn UAV.

Theo giới thiệu, hệ thống sử dụng các xung laser bắn nhanh để đối phó với nhiều mục tiêu trên không liên tiếp, cho phép vô hiệu hóa hơn 30 UAV trong vòng một phút.

Khả năng này có thể mang lại cho quân đội một phương án mới để chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV, vốn có thể làm quá tải các hệ thống phòng không thông thường.

Thay vì duy trì chùm laser liên tục vào mục tiêu trong thời gian dài, DroneLight phóng các xung năng lượng tập trung ngắn. Sau khi ghi nhận mục tiêu bị bắn trúng, hệ thống tiếp tục phát thêm các xung laser cho đến khi UAV bị vô hiệu hóa, qua đó rút ngắn thời gian tác chiến và nhanh chóng chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

Công ty cho biết một UAV có thể bị tiêu diệt chỉ trong vòng từ 1 đến 2 giây.

Với tầm hoạt động lên tới 1km, DroneLight được thiết kế cho các nhiệm vụ phòng không tầm gần và có thể tích hợp với radar, cảm biến âm thanh và các hệ thống quang - điện tử cung cấp dữ liệu theo dõi mục tiêu.

Được thiết kế để đối phó với bầy đàn UAV

Một trong những đặc điểm nổi bật của hệ thống là mức tiêu thụ điện năng tương đối thấp.

Esh-Tech cho biết DroneLight chỉ cần khoảng 4kW điện năng để hoạt động, thấp hơn đáng kể so với nhiều hệ thống laser năng lượng cao truyền thống.

Nhu cầu năng lượng thấp giúp hệ thống có thể được triển khai trên nhiều nền tảng quân sự khác nhau, gồm xe bọc thép và các phương tiện cơ động khác.

Hiện công ty đang trình diễn công nghệ này trên cấu hình xe bọc thép bánh xích, đồng thời nghiên cứu thêm các phương án triển khai cơ động khác.

Theo Esh-Tech, kiến trúc laser xung được phát triển đặc biệt nhằm cải thiện tốc độ phản ứng trước các mối đe dọa trên không có tốc độ cao và số lượng lớn.

“DroneLight được phát triển nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả của lực lượng trước mối đe dọa từ UAV”, Giám đốc điều hành Esh-Tech Erez Riahi cho biết, theo The Jerusalem Post.

Ông nói thêm: “Sự kết hợp giữa công suất lớn, mức tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí thấp giúp có thể triển khai rộng rãi các hệ thống bảo vệ không chỉ cho các cơ sở chiến lược mà còn cho các đơn vị đang cơ động trên chiến trường”.

Theo công ty, hệ thống DroneLight đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2026.