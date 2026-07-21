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Iran tuyên bố 'đêm đen tối' cho phòng không Mỹ, tập kích 3 căn cứ ở Kuwait

Quỳnh Như
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Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công nhiều hệ thống radar, phòng không và cơ sở liên lạc của Mỹ. Trong khi quân đội nước này khẳng định đã triển khai máy bay không người lái nhằm vào ba căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 21/7 tuyên bố đã mở các đợt tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Jordan trong khuôn khổ Chiến dịch Nasr-2, trong khi quân đội Iran thông báo triển khai Chiến dịch Saeqeh bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào ba căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

Theo tuyên bố của IRGC, giai đoạn mới nhất của chiến dịch nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và radar của Mỹ để "mở đường cho những đợt tấn công tên lửa và không quân quy mô lớn hơn".

IRGC cho biết tên lửa và máy bay không người lái đã đánh trúng một radar tầm xa, trung tâm liên lạc, hệ thống thu tín hiệu vệ tinh và radar phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Kuwait. Lực lượng này cũng tuyên bố một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 tại căn cứ không quân Ali Al-Salem bị tấn công, khiến nhiều UAV bị phá hủy hoặc hư hại.

Trong tuyên bố tiếp theo, IRGC nói đã tấn công căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber ở Kuwait, phá hủy radar cảnh báo sớm, radar phòng thủ tên lửa FPS-117, một hệ thống phòng không Patriot cùng các thiết bị liên lạc vệ tinh phục vụ hoạt động phòng không.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết đây là "đêm đen tối" đối với mạng lưới radar và phòng không của Mỹ trong khu vực, đồng thời cảnh báo Washington cần "chuẩn bị cho các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mạnh hơn".

Lực lượng này cũng tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar phòng thủ tên lửa tại một căn cứ của Mỹ ở Jordan và vô hiệu hoá một máy bay chiến đấu F-15 trong nhà chứa.

Trong khi đó, Văn phòng Quan hệ công chúng của Quân đội Iran cho biết giai đoạn 19 của Chiến dịch Saeqeh đã sử dụng UAV tấn công ba căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, gồm Trại Arifjan, Trại Al-Udairi và căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber.

Theo Quân đội Iran, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm khu hành chính, ăng-ten liên lạc, bãi đỗ trực thăng và khu nhà ở của binh sĩ Mỹ. Tehran cho biết các cuộc tấn công được thực hiện "để đáp trả các hành động quân sự và vi phạm các cam kết của Mỹ".

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