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Iran nêu điều kiện hòa hoãn với Mỹ

Minh Hạnh
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Iran sẽ ngừng các cuộc tấn công trả đũa miễn là Mỹ duy trì đợt tạm dừng không kích mới nhất, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột chấm dứt chiến dịch ném bom kéo dài hai tuần.

(Ảnh: AP)

Sau 13 đêm không kích dữ dội của Mỹ vào Iran, Lầu Năm Góc đã bất ngờ tạm dừng chiến dịch vào cuối ngày 24/7. Không có cuộc tấn công nào của Mỹ được báo cáo vào cả ngày 25 và 26/7. Iran cũng đã ngừng bắn trong hai ngày qua.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Mike Waltz - nói với Fox News , rằng Tổng thống Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ để có thêm thời gian cho ngoại giao.

“Tổng thống đang tạo không gian cho các cuộc đàm phán, cho các cuộc đàm phán một chút thời gian”, ông Waltz nói, mà không cung cấp thêm chi tiết.

Khi được hỏi về việc tạm dừng tấn công, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết: “Tổng thống luôn nói rõ rằng ông thích ngoại giao hơn, nhưng ông đã cho Iran thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ không nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán."

Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters : "Lập trường của Iran vẫn là ‘có qua có lại’: nếu các cuộc tấn công dừng lại, Iran cũng sẽ ngừng các hoạt động của mình. Thông điệp đó đã được truyền đạt tới Mỹ. Tuy nhiên, Iran vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho một phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công khác”.

Nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, Tehran không quá hy vọng, rằng quyết định tạm dừng các cuộc tấn công của ông Trump thể hiện một sự thay đổi lớn trong lập trường đàm phán của Mỹ.

"Có nhiều hoài nghi hơn là lạc quan về việc tạm dừng các cuộc tấn công. Quan điểm phổ biến là việc tạm dừng này mang tính chiến thuật hơn là thiện chí. Iran đã tích lũy đủ kinh nghiệm cay đắng với những gì họ coi là sự thiếu thành thật của Mỹ”, nguồn tin cho biết.

Quyết định tạm dừng các cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm bước ngoặt của cuộc chiến, khi cả Mỹ và Iran đều đang thử nghiệm giới hạn leo thang. Lực lượng Mỹ đã tấn công các cây cầu và đường hầm ở miền nam Iran. Lập tức, Iran đáp trả bằng cuộc tấn công vào các nhà máy khử muối ở các quốc gia vùng Vịnh lân cận.

Trong tuần qua, các đồng minh Houthi của Iran ở Yemen đã tuyên bố phong tỏa hàng hải Ả-rập Xê-út, đe dọa đóng cửa điểm nghẽn lớn thứ hai đối với việc vận chuyển năng lượng.

Tình trạng này đã đẩy giá dầu thô Brent vượt quá 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Hôm 25/7, lực lượng Houthi đã tấn công các mục tiêu dầu mỏ của Ả-rập Xê-út ở Biển Đỏ lần đầu tiên sau nhiều năm.

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Tags

Mỹ

Iran

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