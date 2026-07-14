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Iran dội tên lửa đáp trả ngay lập tức sau lời tuyên chiến của ông Trump

Hoàng Vân
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Rạng sáng 14/7, Iran đã phóng tên lửa tấn công nhiều cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tái khởi động chiến tranh.

Iran dội tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, ngày 14/7/2026.

Tối 13/7, Tổng thống Donald Trump thông báo với Quốc hội, Mỹ tái khởi động chiến tranh, hứa giáng một đòn "rất mạnh" vào Iran, và tuyên bố "Iran chẳng thể làm gì được".

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã "bắt đầu tấn công liên tiếp", với nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận ở nhiều khu vực của Iran.

Để trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngay lập tức tiến hành tấn công vào một số cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực, gồm “các kho chứa vũ khí, một trung tâm liên lạc vệ tinh” và trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain.

"Hoạt động quân sự này nhằm đáp trả cuộc tấn công đêm qua của lực lượng Mỹ", IRGC cho biết, đồng thời khẳng định "chiến dịch trả đũa" chống lại các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ "vẫn đang tiếp diễn".


Các cuộc tấn công đáp trả nhau hiện tại diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Xung đột bắt đầu bằng hoạt động quân sự chung của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2, khiến Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông.

Ban đầu, Mỹ và Israel coi chiến dịch này là nỗ lực nhằm lật đổ giới lãnh đạo Iran và ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.

Sau đó, trọng tâm chuyển sang eo biển Hormuz, sau khi Iran đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này để đáp trả.

Thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4/2026 đã chấm dứt các cuộc giao tranh thường xuyên và tiếp theo đó là nhiều tháng đàm phán do Pakistan làm trung gian, đỉnh điểm là việc ký kết bản ghi nhớ vào ngày 17/6.

Giao tranh lại tiếp diễn vào ngày 7/7 sau khi Mỹ và Iran bất đồng về quy chế của eo biển Hormuz.

Mỹ đã yêu cầu Iran mở cửa hoàn toàn tuyến đường thủy này và đang hộ tống các tàu thương mại đi theo tuyến đường gần bờ biển Oman hơn, một động thái mà IRGC đã lên án là "bất hợp pháp".

Theo RT
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