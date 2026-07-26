Iran đã lên án vụ tấn công của Ukraine vào một tàu chở hàng trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 25/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về những gì ông gọi là “kết quả mạnh mẽ” từ cuộc tấn công tầm xa nhằm vào “các tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran”.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết, ông sẽ chỉ thị các cơ quan tình báo Ukraine chia sẻ với các nước đối tác “thông tin mà chúng tôi có được liên quan đến sự hỗ trợ mới của Nga dành cho Iran”.

Bộ Ngoại giao Iran lên án vụ tấn công của Ukraine, nói rằng “có nguy cơ làm bùng phát và lan rộng thêm ngọn lửa chiến tranh”. Bộ này kêu gọi các quốc gia khác bày tỏ “lập trường đối với hành động liều lĩnh này của Ukraine” và buộc giới lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm.

“Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình”, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo, đồng thời cho biết “Iran chưa bao giờ can thiệp vào cuộc xung đột Nga - Ukraine”.

Giới chức Iran xác nhận vào năm 2022, rằng Tehran đã chuyển giao một “số lượng nhỏ” máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 cho Nga vài tháng trước khi xung đột Ukraine bùng phát. Mỹ đã phát triển phiên bản tương tự máy bay không người lái Shahed-136 của Iran, gọi là LUCAS, và đã sử dụng nó trong xung đột với Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cho biết, Iran không yêu cầu viện trợ quân sự và Mátxcơva không cung cấp vũ khí cho nước này.

Trong khi đó, lãnh đạo Ukraine tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với các quốc gia vùng Vịnh để cung cấp chuyên gia và công nghệ, nhằm hỗ trợ các nước này đối phó với máy bay không người lái của Iran.

Theo ông Zelensky, hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine đã được triển khai đến Trung Đông theo các thỏa thuận. Nhóm này được cho là đã chịu thương vong và thiệt hại về trang thiết bị trong một cuộc tấn công của Iran nhắm vào một kho chứa ở Dubai. Kiev phủ nhận thông tin này.