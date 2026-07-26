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Tổng thống Kazakhstan kêu gọi đóng băng xung đột Ukraine, Điện Kremlin lên tiếng

Thư Nghiêm
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Tổng thống Kazakhstan bày tỏ lập trường khi phát biểu bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tại diễn đàn Nga - Kazakhstan.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 25/7 cho rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể đạt được nếu các bên đóng băng cuộc xung đột và nối lại các cuộc đàm phán, Reuters đưa tin.

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tại diễn đàn Nga - Kazakhstan ở thành phố Omsk thuộc Siberia, ông Tokayev đã ca ngợi "sự linh hoạt ngoại giao tối đa" của ông Putin.

"Nếu tôi được phép đưa ra ý kiến khiêm tốn của mình, vì tôi đã được hỏi, có lẽ đã đến lúc đóng băng cuộc xung đột này và quay trở lại công thức Istanbul 2.0", ông nói.

Moscow và Kiev từng tham gia các cuộc đàm phán tại Istanbul ngay sau chiến dịch quân sự toàn diện của Nga vào đầu năm 2022 và một lần nữa vào năm 2025, mặc dù các cuộc thảo luận này không đạt được đột phá nào.

"Với các đảm bảo (an ninh) từ các cường quốc, bao gồm cả Nga, chúng ta có thể tiến tới một nền hòa bình mong đợi từ lâu", ông Tokayev nói. "Việc này phải được chấm dứt."

Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã chia sẻ chi tiết với ông Tokayev về tình hình hoạt động quân sự hiện tại của Nga ở Ukraine.

Ông dẫn lời nhà lãnh đạo Điện Kremlin cho hay: "Việc đóng băng xung đột như vậy là điều bất khả thi, xét đến lập trường của Kiev" và các hành động quân sự có thể dừng lại ngay hôm nay nếu Kiev đưa ra các quyết định phù hợp.

Tháng trước, ông Putin cho biết lập trường của Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine vẫn là yêu cầu Ukraine phải rút khỏi 4 khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia và công khai từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

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