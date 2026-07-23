Iran cảnh báo phản ứng toàn diện nếu Mỹ 'đặt chân' lên lãnh thổ nước này

Tổng tư lệnh Quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami tuyên bố bất kỳ chiến dịch đưa bộ binh nào của Mỹ vào lãnh thổ Iran sẽ vấp phải sự kháng cự trên toàn quốc và phản ứng quân sự quyết liệt.

Phát biểu trong chuyến thăm các đơn vị Lục quân, Phòng không và Không quân tại tỉnh Isfahan hôm thứ Tư (22/7), Tổng tư lệnh Quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami cảnh báo lực lượng vũ trang Iran đã liên tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với mọi nguy cơ tấn công từ bên ngoài.

Ông cáo buộc Mỹ từng đánh giá sai phản ứng của người dân Iran khi cho rằng lực lượng Mỹ sẽ được chào đón nếu tiến vào nước này.

"Người Mỹ từng nghĩ rằng nếu đặt chân lên lãnh thổ Iran, họ sẽ được chào đón. Thay vào đó, họ sẽ phải đối mặt với sự thù địch và ý chí kiên cường của người dân Iran", ông Hatami nói.

Quan chức Iran cũng cảnh báo nếu xảy ra một cuộc đổ bộ, "hàng triệu người Iran sẽ đối đầu với lực lượng Mỹ bằng mọi thứ họ có trong tay", trong khi quân đội nước này luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Nếu đối phương đặt chân lên lãnh thổ Iran, họ sẽ phải đối mặt với hàng triệu người Iran với bất cứ thứ gì họ có trong tay", chỉ huy quân đội nhấn mạnh.

Ông Hatami cũng cho rằng Tehran chưa bao giờ tin đối phương sẽ tuân thủ các cam kết, vì vậy Iran không ngừng tăng cường năng lực quân sự.

"Chúng tôi biết đối phương có thể phá vỡ mọi thỏa thuận và thực hiện những hành động liều lĩnh. Vì thế, Iran chưa bao giờ ngừng củng cố khả năng phòng thủ và chiến đấu", ông nói.

Đề cập đến tình hình khu vực, Tư lệnh Quân đội Iran khẳng định Tehran kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ đáp trả trực tiếp bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào nước này.

"Chúng tôi sẽ bắn trả người Mỹ nếu bị tấn công. Họ phải hiểu rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran là một cường quốc và sẽ bảo vệ phẩm giá của quốc gia", ông nhấn mạnh.

Ông Hatami cũng ca ngợi năng lực của Không quân Iran, cho biết một tiêm kích F-5 của nước này gần đây đã thực hiện thành công nhiệm vụ tấn công vào mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, dù không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch. Ông cho rằng chiến dịch này đã gây tổn thất và làm đối thủ "bối rối".

"Trong một nhiệm vụ, một máy bay F-5 đã ném bom một căn cứ nơi các hệ thống tên lửa Patriot cũng như các máy bay chiến đấu F-15 cũng như F-16 đồn trú, và trở về an toàn", ông cho biết.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Iran tiếp tục leo thang sau các đợt không kích và đáp trả quân sự diễn ra trong thời gian qua.

Iran nhiều lần khẳng định học thuyết quân sự của nước này mang tính phòng thủ, song nhấn mạnh sẽ đáp trả nhanh chóng và quyết liệt đối với bất kỳ hành động nào xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.