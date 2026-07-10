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iPhone 18 Pro Max lộ thiết kế mới, có 3 màu sắc

Huỳnh Duy
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iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ có ba thay đổi đáng chú ý về thiết kế.

Còn khoảng hai tháng nữa, Apple được cho là sẽ trình làng dòng iPhone 18 Pro. Trước thời điểm ra mắt, thêm tin đồn về thiết kế đã xuất hiện, hé lộ ba thay đổi đáng chú ý gồm thân máy dày hơn, trọng lượng tăng và màu sắc mới.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có thiết kế dày hơn so với thế hệ tiền nhiệm, dù các leaker vẫn chưa thống nhất về mức độ thay đổi.

Tài khoản Fixed Focus Digital trên Weibo cho rằng dòng iPhone 18 Pro có thể dày hơn khoảng 2 mm so với iPhone 17 Pro. Trong khi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max hiện có độ dày 8,75 mm, con số này có thể tăng lên khoảng 10,75 mm trên thế hệ mới nếu tin đồn trở thành sự thật.

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iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ có ba thay đổi đáng chú ý về thiết kế. (Ảnh minh hoạ)

Ở chiều ngược lại, leaker Ice Universe nhận định iPhone 18 Pro Max chỉ dày khoảng 9 mm. Báo cáo từ Macworld lại đưa ra một khả năng khác: phần thân máy vẫn giữ nguyên độ dày 8,75 mm, nhưng cụm camera sau sẽ lồi hơn đáng kể, khiến tổng thể thiết bị trông dày hơn.

Bên cạnh kích thước, trọng lượng cũng được cho là sẽ tăng. Leaker Instant Digital tiết lộ iPhone 18 Pro Max có thể nặng khoảng 240 gram, thông tin sau đó cũng được Ice Universe nhắc lại. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max hiện nặng 233 gram, còn iPhone 16 Pro Max là 227 gram.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về trọng lượng của iPhone 18 Pro, song nhiều nguồn tin cho rằng phiên bản này cũng sẽ nặng hơn mức 206 gram của iPhone 17 Pro.

Một thay đổi khác có thể khiến nhiều người dùng tiếc nuối là bảng màu của dòng Pro. Trên iPhone 17 Pro, Apple đã loại bỏ hoàn toàn tùy chọn màu đen, thay vào đó là ba màu Cosmic Orange, Deep Blue và Silver.

Ban đầu, các tin đồn cho rằng iPhone 18 Pro sẽ bổ sung trở lại màu đen, bên cạnh Dark Cherry, Light Blue và Silver. Tuy nhiên, một nguồn tin mới xuất hiện trong tuần này cho biết máy chỉ có ba màu gồm Dark Cherry, Light Blue và Silver.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Apple không bán phiên bản iPhone Pro màu đen hoặc xám đậm. Đây vốn là lựa chọn được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ vẻ ngoài trung tính, sang trọng và ít lỗi mốt.

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iPhone 18 Pro Max

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