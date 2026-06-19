Sự bùng nổ của AI khiến giá của các linh kiện công nghệ như chip nhớ ngày càng tăng không có điểm dừng và đến một người khổng lồ như Apple cũng không thể giữ nguyên giá sản phẩm của mình được nữa.

Chỉ còn vài tháng nữa là Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 18, nhưng ngay từ bây giờ CEO Tim Cook đã phát đi một tín hiệu mà không người dùng nào muốn nghe. Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, ông thừa nhận việc tăng giá sản phẩm đang trở thành điều "không thể tránh khỏi" khi chi phí linh kiện tiếp tục leo thang.

Theo Tim Cook, Apple đã cố gắng hấp thụ phần lớn chi phí tăng thêm trong thời gian qua để hạn chế tác động tới khách hàng. Tuy nhiên, áp lực từ chuỗi cung ứng hiện đã lên tới mức mà hãng khó có thể tiếp tục duy trì chính sách này lâu hơn.

CEO Tim Cook thừa nhận việc tăng giá là không thể tránh khỏi. Ảnh Reuters

Dù không tiết lộ thời điểm cụ thể cũng như sản phẩm nào sẽ bị điều chỉnh giá, giới phân tích cho rằng iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ là một trong những thiết bị chịu ảnh hưởng đáng kể nhất. Công ty nghiên cứu TechInsights ước tính nếu Apple muốn duy trì biên lợi nhuận hiện tại, giá bán của mẫu iPhone Pro thế hệ tiếp theo có thể phải tăng thêm khoảng 270 USD so với mức hiện nay.

Nguyên nhân không đến từ thiết kế mới hay các tính năng cao cấp hơn, mà chủ yếu xuất phát từ cuộc đua AI đang diễn ra trên toàn ngành công nghệ. Trong hai năm qua, các tập đoàn như Google, Microsoft, Meta và Amazon đã chi hàng trăm tỷ USD để xây dựng hạ tầng AI, kéo theo nhu cầu khổng lồ đối với các loại chip nhớ và chip lưu trữ. Kết quả là giá DRAM và NAND đã tăng gấp bốn lần kể từ năm ngoái và theo dự báo vẫn có thể tiếp tục tăng trong những năm tới.

Đây lại chính là những linh kiện quan trọng xuất hiện trong hầu hết thiết bị điện tử tiêu dùng, từ điện thoại thông minh, máy tính cá nhân cho tới máy chơi game. Ông Cook đặc biệt nhấn mạnh tình trạng nguồn cung DRAM đang trở nên căng thẳng hơn khi các nhà sản xuất ưu tiên phân bổ năng lực sản xuất cho bộ nhớ băng thông cao, loại chip được sử dụng trong các máy chủ AI.

"Nguồn cung giảm trong khi người tiêu dùng vẫn muốn mua thiết bị và các nhà sản xuất bộ nhớ đang chuyển phần lớn chi phí tăng thêm sang khách hàng", CEO Tim Cook cho biết. Ông cũng nhấn mạnh Apple cần giá bộ nhớ và nguồn cung quay trở lại mức hợp lý đối với các sản phẩm tiêu dùng.

Trớ trêu ở chỗ Apple vốn là một trong những khách hàng mua chip nhớ lớn nhất thế giới. Trong nhiều năm, quy mô đặt hàng khổng lồ giúp hãng có được những điều kiện mua linh kiện tốt hơn phần lớn đối thủ.

Hình ảnh được cho là của dòng iPhone 18

Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI đang làm thay đổi cán cân quyền lực trên thị trường. Các công ty vận hành trung tâm dữ liệu AI hiện sẵn sàng ký những hợp đồng kéo dài nhiều năm kèm khoản thanh toán trả trước rất lớn để đảm bảo nguồn cung, khiến ngay cả Apple cũng phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc mua linh kiện.

Khó khăn này còn xuất hiện đúng thời điểm Apple đang đẩy mạnh chiến lược AI của riêng mình. Các tính năng Apple Intelligence và phiên bản Siri mới đòi hỏi lượng bộ nhớ lớn hơn trước, đồng nghĩa chi phí phần cứng tiếp tục tăng lên.

Trong bối cảnh đó, khả năng iPhone 18 Pro trở nên đắt đỏ hơn thế hệ hiện tại đang ngày càng rõ ràng. Mặc dù Apple chưa công bố bất kỳ mức giá chính thức nào, tuyên bố hiếm hoi từ Tim Cook cho thấy hãng đang chuẩn bị tâm lý cho người dùng trước một đợt điều chỉnh giá có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một minh chứng rõ ràng cho thấy cơn sốt AI không chỉ làm thay đổi các trung tâm dữ liệu hay thị trường chip bán dẫn, mà còn bắt đầu tác động trực tiếp tới những sản phẩm công nghệ quen thuộc nhất trong đời sống hàng ngày.