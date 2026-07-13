Infographic: Phòng ngừa điện giật trong gia đình

Điện mang đến nhiều tiện ích cho cuộc sống, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu sử dụng thiếu an toàn.

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Đáng lưu ý, trẻ nhỏ với tính hiếu động, tò mò là nhóm đối tượng dễ gặp tai nạn điện nhất. Vì vậy, mỗi gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng, không sử dụng dây điện trần và lắp đặt ổ cắm ở vị trí phù hợp. Bên cạnh đó, việc che chắn ổ điện, giám sát trẻ và hướng dẫn trẻ nhận biết các nguy cơ từ điện là những kỹ năng không thể bỏ qua. Infographic dưới đây của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) tổng hợp những nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng, giúp mỗi thành viên trong gia đình chủ động phòng ngừa điện giật, bảo vệ bản thân và đặc biệt là trẻ em khỏi những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.