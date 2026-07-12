Indonesia sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân nước này bằng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, được phát triển chung bởi Ấn Độ-Nga.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

Thông báo được đưa ra tại Jakarta, Indonesia trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 7/7, đánh dấu một bước tiến lớn trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Công ty BrahMos Aerospace và Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký hợp đồng, mặc dù cả hai bên đều giữ kín thông tin chi tiết khác - bao gồm giá trị hợp đồng, số lượng tên lửa và thời gian giao hàng.

Tên lửa BrahMos được phát triển chung trong những năm 1990 bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ và NPO Mashinostroyeniya của Liên bang Nga dựa trên nền tảng tên lửa P-800 Oniks.

Giống như tên lửa Oniks do Nga sản xuất, BrahMos có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3 với tầm bắn của phiên bản mới nhất lên tới hơn 800km.

Tên lửa BrahMos dựa trên một hệ thống dẫn đường phức tạp, được xây dựng xung quanh hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ vệ tinh và đầu dò radar chủ động chống nhiễu.

Mặc dù chủ yếu được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt nước, nó cũng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất một cách hiệu quả.

Tên lửa này có thể được phóng từ đất liền, biển và không trung. Phiên bản phóng từ máy bay được cho là có tầm bắn lên đến 500km.

Tuy nhiên, Indonesia có thể sẽ nhận được phiên bản xuất khẩu BrahMos, có tầm bắn giới hạn ở mức 290km theo quy định của Chế độ Kiểm soát Công nghệ Tên lửa.

Điều đáng chú ý là Indonesia hiện đã vận hành hệ thống tên lửa P-800.

Tàu khu trục lớp Ahmad Yani KRI Oswald Siahaan của hải quân Indonesia đã được trang bị hệ thống tên lửa này trong một đợt nâng cấp hoàn thành vào khoảng năm 2011.

Việc Indonesia lựa chọn mua tên lửa BrahMos có lẽ xuất phát từ mong muốn tránh các lệnh trừng phạt tiềm tàng từ phương Tây. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ có thể được tiến hành nếu nhận được sự chấp thuận của Nga.