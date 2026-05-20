Không quân Indonesia mạnh nhất ASEAN khi nhận lô Rafale đầu tiên?

Bạch Dương
Tiêm kích Rafale được kỳ vọng sẽ tạo ra ưu thế trên không cho Indonesia trước các đối thủ khu vực.

Không quân Indonesia (IAF) đã chính thức đưa 6 máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên do Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp chế tạo vào biên chế trong một buổi lễ được tổ chức tại Căn cứ Không quân Jakarta, sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Prabowo Subianto.

Ngoài tiêm kích Rafale, 4 máy bay chở khách Falcon 8X, 1 đài radar Thales GM403 GCI và 1 máy bay vận tải quân sự A-400M Atlas đã chính thức được bổ sung vào biên chế chiến đấu của Không quân Indonesia.

Theo báo cáo của TSAMTO, Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký một thỏa thuận sơ bộ về việc cung cấp tối đa 42 máy bay chiến đấu đa năng Rafale (30 chiếc một chỗ ngồi và 12 chiếc hai chỗ ngồi) với Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp vào tháng 2/2022.

Tổng giá trị của thỏa thuận là 8,1 tỷ USD. Một đơn đặt hàng chính thức cho 6 máy bay đầu tiên đã được thực hiện đồng thời. Việc thanh toán cho đơn hàng đã được thực hiện vào tháng 9/2022.

Tháng 8/2023, Dassault Aviation thông báo về việc ký kết thỏa thuận cung cấp lô máy bay chiến đấu Rafale thứ hai gồm 18 chiếc. Thỏa thuận giao 18 tiêm kích còn lại có hiệu lực vào tháng 1/2024.

Lễ tiếp nhận tiêm kích Rafale vào trong biên chế Không quân Indonesia.

Các bài thử nghiệm lăn bánh trên đường băng của chiếc Rafale đầu tiên mang phù hiệu Không quân Indonesia bắt đầu vào ngày 16/9/2025 tại Mérignac, và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên hoàn thành vào ngày 19/9/2025.

Cũng trong năm 2025, khóa huấn luyện cho 4 phi công và 12 kỹ thuật viên của Không quân Indonesia bắt đầu tại Căn cứ Saint-Dizier ở Pháp.

Lễ bàn giao lô thứ nhất gồm 3 máy bay chiến đấu Rafale cho IAF đã diễn ra vào ngày 28/11/2025 tại cơ sở của Dassault Aviation ở Mérignac, Pháp. Sau đó 2 chiếc tiêm kích Rafale đầu tiên đã đến Indonesia vào tháng 1/2026.

Những tiêm kích này dự kiến sẽ được triển khai cho Phi đội chiến đấu số 12 của Không quân Indonesia tại Căn cứ Rusmin Nuryadin ở Pekanbaru, Jakarta hy vọng với những máy bay này, họ sẽ tạo lập được ưu thế vượt trội trước các quốc gia xung quanh.

Tuy vậy cần lưu ý, tiêm kích Rafale đã có màn thể hiện không thành công trong năm 2025 tại Ấn Độ, khi nó bị chiến đấu cơ JF-17 Block 3 của Pakistan bắn hạ bằng tên lửa PL-15E, cho thấy kỹ năng và chiến thuật sử dụng luôn đóng vai trò quan trọng hơn thông số "trên giấy".

