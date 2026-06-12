Indonesia: Người phụ nữ tử vong sau khi ăn thịt gà xiên: Kết quả khám tử thi gây bất ngờ

Một người phụ nữ đã tử vong sau khi ăn gà xiên nướng (satay) được giao đến tận nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó khiến nhiều người rùng mình.

Một phụ nữ 57 tuổi tại Indonesia bất ngờ tử vong sau khi ăn gà xiên nướng (satay) được giao đến tận nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện trong cơ thể nạn nhân chứa lượng lớn thuốc diệt chuột cực độc. Điều tra của cảnh sát cho thấy thủ phạm không ai khác chính là con rể của bà.

Vụ việc xảy ra tại huyện Boyolali, tỉnh Trung Java, Indonesia và đang gây chấn động dư luận địa phương.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 18/5, bà Aminah (57 tuổi) bất ngờ nhận được một gói gà nướng do nhân viên giao đồ ăn mang tới. Không rõ người gửi là ai nên bà đã gọi điện hỏi con gái út là Putri.

Tuy nhiên, Putri khẳng định không đặt món ăn này và liên tục nhắc mẹ không nên sử dụng gói thực phẩm có nguồn gốc không rõ ràng.

Một người phụ nữ đã tử vong sau khi ăn gà xiên nướng (satay) được giao đến tận nhà.

Đến ngày hôm sau, khi Putri đưa các con đến thăm mẹ, cô bàng hoàng phát hiện bà Aminah nằm bất động trên sàn nhà, không còn dấu hiệu sự sống. Xung quanh thi thể có nhiều chất nôn.

Ban đầu, gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, trước cái chết đột ngột và bất thường của bà Aminah, người thân ngày càng nghi ngờ đây không phải là một trường hợp tử vong tự nhiên.

Ngày 30/5, gia đình trình báo cảnh sát. Thi thể nạn nhân được khai quật để phục vụ công tác giám định pháp y. Cơ quan chức năng đồng thời thu thập nhiều mẫu vật liên quan, gồm chất nôn, phần thức ăn còn lại và các que xiên thịt.

Trong quá trình điều tra, một số hàng xóm cũng cung cấp thông tin đáng chú ý khi phát hiện nhiều con gà chết gần khu vực chuồng nuôi của gia đình nạn nhân. Nghi ngờ những con vật này đã ăn phải phần thịt gà nướng bị rơi vãi, cảnh sát đưa mẫu đi xét nghiệm.

Kết quả pháp y cho thấy các cơ quan nội tạng quan trọng của nạn nhân như: tim, gan và phổi đều xuất hiện dấu hiệu ngộ độc nghiêm trọng. Đặc biệt, dạ dày và cơ thể bà Aminah chứa lượng lớn thuốc diệt chuột cực độc.

Các chuyên gia kết luận nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất độc có trong thuốc diệt chuột.

Lần theo đơn hàng trên nền tảng giao đồ ăn, cảnh sát xác định nghi phạm là Purwadi Wahyudi (40 tuổi), chồng của con gái lớn nạn nhân.

Theo điều tra, Wahyudi đã sử dụng thông tin cá nhân của em vợ để đăng ký tài khoản giao hàng nhằm đánh lừa mọi người. Sau đó, đối tượng mua gà nướng, tẩm thuốc diệt chuột rồi gửi đến nhà mẹ vợ thông qua dịch vụ giao đồ ăn.

Ngày 8/6, cảnh sát thông báo đã bắt giữ Wahyudi. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận bản thân thất nghiệp trong thời gian dài, thường xuyên cảm thấy bị gia đình bên vợ xem thường và thiếu tôn trọng.

Theo lời khai ban đầu, sự bất mãn tích tụ nhiều năm khiến Wahyudi nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để trả thù.

Hiện Wahyudi đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Nếu bị kết tội giết người có chủ đích theo quy định pháp luật Indonesia, đối tượng có thể đối mặt với mức án từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo News Ebc