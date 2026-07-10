IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ ở mức 3,0%, giảm so với mức dự báo 3,1% đưa ra hồi tháng 4.

Cảng hàng hóa ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%, đồng thời cảnh báo rủi ro từ xung đột Trung Đông, phân mảnh thương mại và biến động từ thị trường trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo IMF, do ảnh hưởng của xung đột, lạm phát toàn cầu năm nay sẽ bị đẩy lên mức gần 5% trước khi hạ nhiệt vào năm sau. Tăng trưởng thương mại thế giới cũng được dự báo chậm lại đáng kể. Về các nền kinh tế lớn, IMF giữ nguyên kỳ vọng tăng trưởng của Mỹ, nâng nhẹ dự báo của Trung Quốc lên 4,6%, nhưng hạ dự báo của Eurozone xuống dưới 1%. Do chịu tác động trực tiếp từ chiến sự, khu vực Trung Đông và Trung Á bị điều chỉnh giảm mạnh tăng trưởng xuống mức gần như đi ngang.

Trong khi nền kinh tế Mỹ vẫn được dự báo sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm nay, thì dự báo tăng trưởng của khu vực Trung Đông và Trung Á đã bị hạ tới 1,2 điểm phần trăm, xuống còn 0,7%. IMF cho biết việc hạ dự báo này là phù hợp với kịch bản eo biển Hormuz bị đóng cửa lâu hơn, song tổ chức này kỳ vọng sẽ có một sự khởi sắc mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) được dự báo sẽ tăng trưởng 0,9% trong năm nay, cũng là một mức điều chỉnh giảm. Trong đó, tăng trưởng của Pháp được dự đoán ở mức 0,6%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Tuy nhiên, IMF nhận định các tác động của cuộc chiến vẫn chưa bộc lộ hết hoàn toàn. Việc xả các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược đã giúp giảm bớt áp lực trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị suy giảm, nhưng có thể vẫn còn nhiều khó khăn phía trước.

Mặc dù vậy, IMF chỉ ra rằng thị trường vẫn có một vài điểm sáng. Đã có những bất ngờ tích cực đến từ một số nền kinh tế đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, dù họ phải đối mặt với những gián đoạn từ cuộc chiến. Bốn nhà xuất khẩu ròng hàng đầu về phần cứng liên quan đến AI bao gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia đều ghi nhận mức tăng trưởng bền bỉ.