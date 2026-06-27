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Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover

Hoàng Dũng
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Hyundai Palisade dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III/2026 theo lời tư vấn bán hàng, nên việc xe xuất hiện ở Hà Nội để hoàn tất các thủ tục trước khi mở bán là điều dễ hiểu.

Hai chiếc Hyundai Palisade thế hệ mới đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, cho thấy mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ được phân phối với ít nhất 2 phiên bản.

Hai chiếc Hyundai Palisade bị bắt gặp có những sự khác biệt về mặt trang bị. Đầu tiên là thiết kế mâm trên chiếc màu đen là loại đa chấu 21 inch, trong khi xe trắng chỉ dùng mâm 5 chấu 20 inch. Đối chiếu sang xe tại thị trường quốc tế, chiếc màu đen nhiều khả năng sẽ là bản cao cấp hơn.

Tiếp đến là cản sau của chiếc màu trắng có dải ngang màu bạc chạy ngang. Còn chiếc màu đen tạo hình khác biệt hơn, sơn đồng bộ màu thân xe. Ngoài ra, toàn bộ logo ngoại thất đều được che kín nên không thể xác định xe dùng động cơ loại gì.

Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 1.

Hai chiếc Hyundai Palisade xuất hiện ở Hà Nội.

Trước đó phía tư vấn bán hàng tiết lộ, Palisade thế hệ mới sẽ có 3 phiên bản gồm Exclusive, Caligraphy và Hybrid. Giá tạm tính cho bản Exclusive từ khoảng hơn 1,7 tỷ đồng, trong khi bản Hybrid có giá tạm tính hơn 2,1 tỷ đồng. Con số trên nếu thành sự thực, sẽ cao hơn đáng kể so với bản hiện hành đang bán (từ 1,299 tỷ đồng). Thông tin này chưa được Hyundai Thành Công xác nhận.

Một thông tin khác cũng đáng chú ý được phía đại lý tiết lộ là tùy chọn động cơ của Palisade 2026. Theo đó, mẫu xe này sẽ không còn dùng máy dầu, thay hoàn toàn bằng động cơ xăng 2.5L tăng áp cho 2 phiên bản thấp và động cơ hybrid cho bản cao nhất.

Trên thế giới, động cơ 2.5L tăng áp trang bị cho Palisade 2026 có công suất 277 mã lực, 422 Nm mô-men xoắn, đây cũng chính là loại máy trang bị cho Hyundai Santa Fe 2.5T đang bán tại Việt Nam.

Tuy nhiên, động cơ hybrid dự kiến trên Palisade là loại lớn hơn trên Santa Fe. Phía người bán cho biết đây là máy 2.5L hybrid (khác với 1.6L hybrid của Santa Fe), cho công suất 334 mã lực, mô-men xoắn 460 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và dẫn động 4 bánh HTRAC. Hệ truyền động hybrid trên Palisade mới giúp xe đi được hơn 1.000 km chỉ với một bình nhiên liệu.

Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 2.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 3.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 4.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 5.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 6.

Về thiết kế, Palisade mới khác biệt hoàn toàn đời trước. Điểm nhấn ở ngoại thất là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày dạng khối lớn, đèn chiếu sáng là dạng LED projector. Bộ mâm xe có kích thước tới 21 inch.

Ở bên trong nội thất, tư vấn bán hàng cho biết Hyundai Palisade bản Caligraphy và Hybrid có nhiều điểm tương đồng về tiện nghi. Xe có màn hình kép 12,3 inch, HUD, âm thanh Bose, ghế bọc da Nappa có chỉnh điện cả trước và sau, sưởi và làm mát phía trước, gương chiếu hậu bên trong tích hợp camera, điều hòa tự động 3 vùng...

Trang bị an toàn của Palisade 2026 cho thị trường Việt Nam dự kiến sẽ có đầy đủ các tính năng ADAS như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù có hiển thị hình ảnh trên màn hình cùng camera 360 độ và 7 túi khí.

Một số hình ảnh tham khảo Hyundai Palisade thế hệ mới tại thị trường quốc tế:

Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 12.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 13.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 14.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 15.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 16.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 17.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 18.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 19.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 20.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 21.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 22.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 23.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 24.
Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện ở Hà Nội: Có ít nhất 2 bản, thiết kế như Range Rover - Ảnh 25.
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