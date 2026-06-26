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Hy hữu người đàn ông bị cá rô chui vào họng

Việt Tường/VTC News
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Một nông dân quê Cà Mau ngậm con cá rô sống vào miệng lúc kéo lưới bắt cá, không may cá chui vào ngã ba hầu họng gây khó thở, chảy máu nhiều, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn (TP Cần Thơ), BS.CKII Thạch Hoàng Huy, Trưởng liên khoa Tai mũi họng - Mắt - Răng hàm mặt vừa nội soi, cấp cứu cho người đàn ông bị một con cá rô còn sống, nằm tại vùng ngã ba hầu họng.

Bệnh nhân là ông Trần Văn H. (39 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau), nhập viện lúc 17h20 ngày 23/6. Lúc vào viện, ông H. khó thở, đau họng, khạc đàm nhớt kèm nhiều máu.

Con cá rô còn sống được gắp ra khỏi thực quản bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Người thân ông H. cho biết, vài giờ trước đó, ông đã ngậm con cá rô sống vào miệng trong lúc đang kéo lưới bắt cá. Ngay sau đó, khi con cá rô chui thẳng vào ngã ba hầu họng khiến sức khỏe nguy kịch.

Tiếp nhận bệnh nhân, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã hội chẩn khẩn, mời bác sĩ chuyên khoa II Thạch Hoàng Huy trở lại bệnh viện vì lúc này, vị bác sĩ đã về nhà sau giờ làm. Ngay sau đó, bác sĩ đã quay lại, nội soi họng, cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Thạch Hoàng Huy, con cá rô có chiều ngang khoảng 3 cm, dài 9 cm. Qua nội soi, bác sĩ thấy đầu cá đã chui vào thực quản, mang cá vướng chặt tại đây. Vì vậy, khi gắp con cá rô ra, bác sĩ Thạch Hoàng Huy phải xoay để mang cá vuột khỏi miệng thực quản, cứu nạn nhân.

Sau cấp cứu, ông H. nằm lại theo dõi sức khỏe vài giờ, ra viện vào tối 23/6.

Năm 2025, ở Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc tương tự khi một bé trai 4 tuổi bị cá rô nhảy vào họng.

Theo người nhà, bố của bé H. (4 tuổi, 4 tuổi, tạm trú ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai trước đây) đi bắt cá về đã mang cá rô đồng bỏ trong thau nước cho bé chơi.

Bé cầm cá lên chơi, để trên miệng thì cá nhảy tọt vào cổ họng khiến bé khóc, ho sặc sụa. Bé được đưa đi cấp cứu, sau ca mổ nội soi, sức khỏe đã ổn định.

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