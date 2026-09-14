Hy hữu: Hai vợ chồng cùng nhập viện cấp cứu vì bị nhồi máu cơ tim

Hai vợ chồng ở Hà Tĩnh cùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội, tụt huyết áp. Kết quả thăm khám khiến các bác sĩ bất ngờ khi cả hai cùng bị nhồi máu cơ tim cấp và phải can thiệp khẩn cấp.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận cấp cứu ông T.V.T. (73 tuổi) và vợ là bà N.T.H. (71 tuổi), cùng trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Cả hai nhập viện với triệu chứng đau ngực dữ dội, tụt huyết áp. Qua thăm khám và chụp động mạch vành, các bác sĩ xác định cả hai vợ chồng đều bị nhồi máu cơ tim cấp. Ở bệnh nhân T., động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn đoạn đầu trong stent cũ; động mạch mũ và động mạch vành phải cùng hẹp khoảng 80%.

Trong khi đó, bệnh nhân H. bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Trước tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng tiến hành can thiệp.

Bệnh nhân T. được đặt một stent tại động mạch liên thất trước; người vợ được đặt một stent tại động mạch vành phải nhằm khơi thông dòng máu. Sau can thiệp, sức khỏe của cả hai bệnh nhân dần ổn định, hồi phục tốt và dự kiến được xuất viện vào đầu tuần tới.

Theo các bác sĩ Khoa Tim mạch, việc hai vợ chồng cùng bị nhồi máu cơ tim cấp trong cùng một ngày là trường hợp hết sức hy hữu. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, tình trạng tắc nghẽn động mạch vành có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim để đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bà T.

Triệu chứng thường gặp là đau hoặc khó chịu ở ngực, cảm giác đè nặng, bóp nghẹt hoặc ép chặt vùng ngực; cơn đau có thể lan ra cánh tay, vai, lưng, cổ, hàm hoặc vùng thượng vị. Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện khó thở, mệt mỏi bất thường, buồn nôn hoặc nôn, chóng mặt, choáng váng, vã mồ hôi lạnh, lo âu hoặc bồn chồn. Đáng lưu ý, không phải người bệnh nào cũng xuất hiện đầy đủ các triệu chứng trên. Phụ nữ, người cao tuổi và người mắc đái tháo đường có thể có biểu hiện không điển hình, thậm chí không đau ngực.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch càng sớm càng tốt, bởi thời gian cấp cứu có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ cơ tim và tính mạng người bệnh.