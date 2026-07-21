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Huy động hàng trăm người, dùng flycam tìm kiếm người đàn ông mất tích bí ẩn

Ngọc Tú
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Xã Bình Minh (tỉnh Nghệ An) phối hợp cùng lực lượng công an và hàng trăm người dân đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông mất tích bí ẩn 3 ngày qua.

Video các lực lượng tìm kiếm ông Trần Văn Sị mất tích suốt 3 ngày qua.

Trưa 21/7, ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (tỉnh Nghệ An ) cho biết, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng của chính quyền xã, công an xã và người dân đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông mất tích trên địa bàn xã suốt 3 ngày qua.

Huy động hàng trăm người tìm kiếm người mất tích bí ẩn tại Nghệ An - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Sị được chia sẻ trên mạng xã hội nhờ tìm kiếm.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 8h30’ sáng 19/7, ông Trần Văn Sị (SN 1978, trú xóm Hồng Liên, xã Bình Minh) đạp xe đi và thông báo với người thân mình đi bắt ốc.

Trưa cùng ngày không thấy ông Sị về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Lo sợ có điều không hay, gia đình đã trình báo sự việc lên chính quyền xã, công an xã Bình Minh nhờ hỗ trợ tìm kiếm .

Huy động hàng trăm người tìm kiếm người mất tích bí ẩn tại Nghệ An - Ảnh 2.
Huy động hàng trăm người tìm kiếm người mất tích bí ẩn tại Nghệ An - Ảnh 3.

Hàng trăm người được huy động tìm kiếm ông Sị.

Suốt 3 ngày qua, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm khu vực ông Sị đi qua. Tuy nhiên, vị trí này có nhiều đầm lầy, ao hồ và rừng keo nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

“Qua trích xuất camera phát hiện ông Sị có đi vào khu vực rừng keo và đầm lầy. Ba hôm nay mọi người tìm hết khu vực này nhưng vẫn chưa thấy tung tích nào của nạn nhân . Hiện xã đang cho hút cạn nước đầm lầy để tìm kiếm”, lãnh đạo xã Bình Minh nói.

Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị chức năng và người dân sử dụng máy bay không người lái (flycam) để quan sát từ trên cao, rà soát các khu vực rộng, địa hình khó tiếp cận. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích ông Sị.

Huy động hàng trăm người tìm kiếm người mất tích bí ẩn tại Nghệ An - Ảnh 4.

Sử dụng flycam để tìm kiếm nạn nhân.

Công an xã Bình Minh cũng đã phát đi thông báo tìm kiếm người. Theo thông báo, ông Sị cao khoảng 1,65m, nặng khoảng 55kg, tóc ngắn màu đen, da trắng. Khi rời nhà, ông mặc áo phông cộc tay màu đen và quần đùi màu trắng.

Công an xã Bình Minh đề nghị công an các xã, phường, đặc khu trên cả nước cùng người dân phối hợp tìm kiếm. Ai biết thông tin hoặc phát hiện ông Sị, liên hệ Công an xã Bình Minh qua số điện thoại 0988.192.115 hoặc chị Trần Thị Hiền Lương, con gái ông Sị, qua số 0358.521.158.

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Tags

UBND xã Bình Minh

Công an xã Bình Minh

Sử dụng flycam để tìm kiếm nạn nhân

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