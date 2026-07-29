Hữu Công nói gì khi gần 76.000 hộp bột rau detox do mình quảng cáo bị tiêu huỷ, xử phạt?

Hữu Công đã có những chia sẻ sau ồn ào về việc quảng bá sản phẩm bị tiêu hủy

Mới đây, Hữu Công trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm sau khi một trong những sản phẩm vi phạm bị phát hiện và tiêu hủy của Eherbal là sản phẩm bột rau detox được vợ chồng anh liên tục quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ năm 2023.

Qua quá trình kiểm tra xác minh và lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp trên có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cụ thể, cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa giám sát việc tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm trị giá 2,66 tỷ đồng của CTCP Sản xuất và Thương mại Eherbal. Đây là biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc sau khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng số thu lợi bất hợp pháp và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trên trang cá nhân của mình, Hữu Công đã chính thức lên tiếng giải thích về vấn đề này.

Theo đó, Hữu Công cho biết các sản phẩm không đạt chỉ tiêu so với nhãn bao bì công bố nằm trong lô hàng được sản xuất trong tháng 12/2025. Sau khi nắm thông tin này, phía Hữu Công đã chủ động rà soát, dừng bán và gửi lại sản phẩm thuộc lô hàng sản xuất này. Ngoài ra, Hữu Công cũng cho biết anh đã chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng để giải quyết sự việc.

Hữu Công và vợ từng quảng cáo sản phẩm bột rau củ từ năm 2023

Từ thời điểm đó đến nay, Hữu Công khẳng định chỉ phân phối những sản phẩm bột sau nguyên chất, không luộc lô sản phẩm trong diện bị xác minh.

Nguyên văn chia sẻ của Hữu Công:

"Thông tin chính thức về lô sản phẩm bị tiêu huỷ.

Kính thưa các quý khách hàng, lời đầu tiên cho phép chúng em được gửi lời cảm ơn cũng như lời tri ân sâu sắc tới toàn thể các anh các chị khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ sản phẩm bột rau do vợ chồng Hữu Công phân phối trong suốt thời gian qua. Vợ chồng em Hữu Công cũng xin được gửi lời xin lỗi tới các anh các chị do những thông tin đang được đăng tải trên mạng xã hội. Em xin phép được chính thức chia sẻ với các anh, các chị những thông tin như sau:

Vào tháng 12/2025, cơ quan chức năng có kiểm tra các sản phẩm của nhà máy eHerbal, và phát hiện 1 lô hàng được sản xuất trong tháng 12 có thành phần hàm lượng đường không đạt chỉ tiêu so với nhãn bao bì công bố.

Sau khi nhận biết được thông tin, chúng em đã chủ động, rà soát, dừng bán và gửi lại toàn bộ sản phẩm thuộc lô hàng sản xuất trong tháng 12/2025 về phía nhà máy, có đầy đủ hoá đơn chứng từ và xác nhận từ phía 2 bên, và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Vợ chồng em Hữu Công cũng đã tích cực, chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Từ tháng 12/2025 đến thời điểm hiện tại, chúng em chỉ phân phối những sản phẩm bột rau Nguyên Chất, không thuộc lô sản phẩm nằm trong diện được cơ quan chức năng xác minh. Và mỗi lô hàng đều được chúng em gửi đi kiểm nghiệm độc lập để đảm bảo tính chính xác khi phân phối sản phẩm tới tay khách hàng thân yêu của mình.

Đến nay đã có kết luận chính thức, toàn bộ sản phẩm thuộc lô hàng sản xuất tháng 12/2025 đã được cơ sở sản xuất eHerbal phối hợp cùng phía Cơ quan chức năng giám sát, tiêu huỷ 100%. Vụ việc không có dấu hiệu hình sự, sản phẩm là bột rau không gây hại cho sức khoẻ của người dùng, cơ sở sản xuất đã khắc phục nộp phạt hành chính theo quy định của Pháp luật.

Qua đây, em xin được thông tin tới phía các anh, các chị, đặc biệt là những khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ các em trong suốt thời gian vừa qua. Chúng em cũng gửi lời xin lỗi tới phía các anh các chị vì những thông tin không được như mong muốn, rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ phía các anh các chị trong thời gian tới.

Với tất cả sự chân thành, chúng em mong muốn sự việc được đưa về đúng bản chất, không đưa tin sai lệch, dựa trên căn cứ kiểm nghiệm và kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Chúng em xin chân thành cảm ơn các anh, các chị và các quý khách hàng".

Hữu Công lên tiếng về sản phẩm bị thu hồi

Hiện tại, phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng vẫn để lại nhiều ý kiến trái chiều về bài đăng cũng như sản phẩm mà Hữu Công quảng bá.

Hữu Công (sinh năm 1990) được khán giả biết đến qua một số bộ phim truyền hình, nổi bật là sitcom Những phóng viên vui nhộn. Những năm gần đây, anh chuyển trọng tâm sang kinh doanh và phát triển nội dung trên các nền tảng số.