Hưởng lãi suất 0%, vay tới 80% giá trị xe, người mua MG nhẹ gánh tài chính

Sở hữu ô tô là mục tiêu của nhiều gia đình Việt, nhất là người trẻ. Nhưng áp lực tài chính ban đầu khiến nhiều người trì hoãn kế hoạch mua xe.

Đây cũng là lý do các giải pháp mua xe trả góp ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Thay vì phải chuẩn bị toàn bộ số tiền để nhận xe, nhiều khách hàng ưu tiên những chương trình hỗ trợ tài chính giúp giảm số vốn ban đầu nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch chi tiêu và đầu tư dài hạn.

Nắm bắt nhu cầu này, MG Việt Nam vừa hợp tác với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), triển khai chương trình hỗ trợ tài chính dành cho khách hàng mua xe trên toàn quốc. Chương trình áp dụng cho các mẫu xe MG ZS, MG HS, MG5 và MG G50, với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, hạn mức vay lên tới 80% giá trị xe, thời hạn vay linh hoạt cùng quy trình xét duyệt số hóa, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận ô tô hơn.

Giảm áp lực tài chính khi mua xe

Đối với nhiều người mua ô tô lần đầu, khoản thanh toán ban đầu thường là rào cản lớn nhất. Khi có thể vay tới 80% giá trị xe, khách hàng chỉ cần chuẩn bị phần vốn đối ứng, từ đó chủ động hơn trong việc cân đối dòng tiền cho gia đình hoặc hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, ưu đãi lãi suất 0% trong năm đầu cũng góp phần giảm đáng kể áp lực chi phí trong giai đoạn đầu sở hữu xe - thời điểm người dùng thường phát sinh thêm nhiều khoản chi như bảo hiểm, đăng ký, phụ kiện hay các kế hoạch tài chính khác.

Việc kết hợp giữa hạn mức vay cao, chính sách lãi suất ưu đãi và thủ tục được số hóa giúp quá trình mua xe MG trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Đây cũng là một phần trong chương trình ưu đãi kép (*) mà MG Việt Nam đang triển khai cho các mẫu xe chiến lược MG5, MG ZS, MG HS và MG G50, kết hợp hỗ trợ lệ phí trước bạ với gói vay ưu đãi thông qua VPBank. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 110 triệu đồng khi mua xe trong tháng 7/2026, giúp khách hàng tối ưu chi phí sở hữu ngay từ giai đoạn đầu.

Chiến lược tài chính sau cột mốc 40.000 xe

Chương trình hỗ trợ tài chính được MG Việt Nam triển khai ngay sau khi thương hiệu đạt cột mốc 40.000 xe bàn giao tại Việt Nam sau 6 năm hiện diện trên thị trường. Đây không chỉ là dấu mốc về doanh số mà còn phản ánh xu hướng ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các mẫu xe có thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và chi phí sở hữu hợp lý.

Trong đó, MG ZS tiếp tục là mẫu xe đóng góp lớn nhất với 25.000 xe bàn giao, trở thành sản phẩm thành công nhất của MG tại Việt Nam. Cùng với dải sản phẩm trải rộng từ sedan, SUV, MPV đến xe điện, MG đang từng bước mở rộng lựa chọn cho nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau.

MG ZS đóng vai trò mẫu xe chiến lược, được nhiều khách hàng lựa chọn tại Việt Nam.

Theo đại diện MG Việt Nam, việc bổ sung các giải pháp tài chính là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển của thương hiệu, bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, hệ thống đại lý và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Hoàn thiện trải nghiệm sở hữu ô tô

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, MG Việt Nam đang hướng tới xây dựng trải nghiệm sở hữu ô tô toàn diện hơn cho khách hàng. Trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trên các nền tảng ICE, HEV, PHEV và BEV, với SUV vẫn là phân khúc trọng tâm.

Song song đó, hệ thống đại lý ủy quyền và dịch vụ hậu mãi cũng tiếp tục được đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn quốc.

Định hướng này được hậu thuẫn bởi nền tảng toàn cầu của SAIC Motor. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tập đoàn đạt doanh số lũy kế 2,045 triệu xe, trở thành nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đầu tiên vượt mốc 2 triệu xe trong nửa đầu năm, trong đó thương hiệu MG tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Trung Quốc bán chạy nhất châu Âu. Riêng doanh số xe năng lượng mới đạt 796.000 xe, tăng 23,1%, trong khi doanh số quốc tế đạt 735.000 xe, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cột mốc 40.000 xe lăn bánh sau 6 năm là lời khẳng định mạnh mẽ cho giá trị thực và chất lượng bền bỉ mà MG mang lại cho người dùng Việt.

Sự kết hợp giữa danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, hệ thống dịch vụ được đầu tư đồng bộ cùng các giải pháp tài chính linh hoạt được kỳ vọng sẽ giúp nhiều khách hàng dễ dàng tiếp cận ô tô hơn, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của MG Việt Nam.